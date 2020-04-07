【新冠肺炎】約翰遜若病重無法掌政　英國憲法沒有明確「B計畫」

英國首相約翰遜（Boris Johnson）確診患COVID-19新型冠狀病毒肺炎，周一（6日）轉入深切治療部。消息引起外界疑慮，擔心一旦約翰遜無法繼續領導英國，政府如何運作；專家指出，英國憲法中對這種情況並沒有明確答案。

英國憲法未提供明確的接任方案。圖為2020年3月25日，約翰遜在唐寧街10號首相府致電英女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）。（Getty Images）

自約翰遜在3月27日宣布確診後，英國智庫「政府研究所」（Institute for Government）資深研究員海敦（Catherine Haddon）就表示，英國憲法對此並沒有提供明確正式的「B計畫」或接任方案，「我們沒有經歷過這種情況，以往也沒有從這種角度考慮過。」

為政府運作設立規則和公約的「內閣手冊」（Cabinet Manual），對有關情況也沒有提供任何指引，故此幾乎無前例可循。不過首相府指出，若有必要，會由外相藍韜文（Dominic Raab）代理首相職務；約翰遜的發言人謂：「首相有權將責任委派給任何一位大臣。」當局周一召開的疫情緊急會議亦由藍韜文主持。

至於美國的做法是，總統若死亡或失去行為能力，將由副總統接手治國，英國卻沒有正式職務代理人或能接手的臨時代理首相。

約翰遜並非英國第一位病倒的英國首相，邱吉爾（Winston Churchill）在1953年曾中風，病情保密，但兩個月後就康復回到唐寧街首相府工作。

（綜合報道）