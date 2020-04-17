【新冠肺炎】英國宣布封鎖措施延少3周

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在英國持續，該國封鎖措施會延長至少3月。首相約翰遜（Boris Johnson）發言人4月16日表示，英國絕不會過早放寬「社交疏離」（Social distancing）措施。

暫代首相職務的英國外相藍韜文（Dominic Raab）在當地時間4月17日傍晚時宣布有關決定。他說現在任何改變社交疏離的措施都會導致大幅增加病毒擴散的風險。

威爾斯首席大臣（First Minister of Wales）查克佛（Mark Drakeford）表示，蘇格蘭、北愛爾蘭及英國政府已確認，將封鎖措施延長3周。

新冠肺炎：英國首相約翰遜發言人表示，英國絕不會過早放寬「社會疏離」措施。圖為4月6日倫敦一所醫院外看的警察。（Reuters）

發言人指出：「我們會以科學和專家的建議為指標」，決不會過早放寬「社會疏離」措施，白費過去取得的所有進展。

發言人又重申政府承諾，在4月底之前達到10萬個檢測，強調檢測是擺脫新冠肺炎大流行的關鍵。

3月27日確診感染新型冠狀病毒肺炎的英國首相約翰遜（Boris Johnson）4月12日出院，但他不會立即重返工作崗位。