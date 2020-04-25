美國共和黨候選人「問答攻略」曝光　建議將本土疫情歸咎中國

美國政治新聞網站Politico在4月24日報道，共和黨參議員全國委員會（National Republican Senatorial Committee）已向競選機構發送一份長達57頁的備忘錄，建議共和黨候選人通過進取地攻擊中國來處理有關新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情危機的提問。

報道指出，這本「教戰手冊」由一名共和黨頂尖策略師撰寫，其內容包括從指引人們如何將民主黨候選人與中國政府這兩個議題綑在一起，到如何應對種族主義指控等各種問題的對策。

這份日期為4月17日的備忘錄強調3條主要的攻擊路線：一是「中國掩蓋真相導致病毒蔓延」；二是民主黨人「對中國態度軟弱」；三是共和黨人將「因中國導致此次疫情而推動對中國的制裁。「新冠病毒是中國的一次『肇事逃逸（hit-and-run）』，隨後掩蓋事實，造成大量人死亡。」

在這份可說是「雞精書」的備忘錄中，敦促共和黨候選人在回答任何有關美國應對病毒的問題時，要對自己發放的訊息堅持不懈。當候選人被問及新冠病毒的傳播是否是特朗普的錯時，他們被建議將話題轉向中國。

備忘錄寫道：「除了中國旅遊禁令外，不為特朗普辯護——（去）攻擊中國。」

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文中亦寫道當候選人被問及，指責中國會否煽動種族主義時，他們被要求如此回應：「沒有人指責美籍華人，掩蓋病毒並謊報病毒的危險是中國共產黨的錯。這導致疫情大流行，他們應該對此負責。」

備忘錄亦補充說：「在兇狠的中國共產黨的獨裁統治下，沒有人比中國人民承受的痛苦更多」，「我們與他們站在一起，反對導致這場大流行的腐敗政府」。