【新冠肺炎】美國政府將對各州2%人口進行病毒檢測

美國總統特朗普（Donald Trump）期望盡快重啟經濟。《華爾街日報》4月27日援引一名高級政府官員報道，政府準備向50個州發送足夠檢測至少2%居民的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）病毒檢測工具。

↓↓↓想看世界各地民眾在疫情持續期間日常生活情況，請點擊放大觀看：

+ 6 + 5 + 4

報道稱，美國政府計劃在未來幾周擴大供應。根據冠狀病毒跟踪項目（COVID Tracking Project），大約540萬美國人已經接受檢測，佔總人口約1.6%。據指，政府將向部份州份提供檢測工具，增加檢測數目至現時的4倍。

官員指，對每個州2％人口進行檢測是維持公共健康的最低要求。另外有實驗室的官員透露，擴大檢測範圍的障礙是缺乏用來採集樣本的棉花棒和化學試劑，不過短缺情況有望舒緩。

特朗普同日與主要零售商、連鎖藥房和檢測實驗室高層開會，包括沃爾瑪（Walmart）和CVS健康公司。白宮隨後公布檢測計劃藍圖。特朗普在玫瑰園出席記者會時也指，正在發揮聯邦政府的全部力量，協助州、城市和地區政府渡過疫情。

美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間4月28日早上10時31分，美國確診個案增至988,197個，死亡個案累計56,259個。痊癒個案為111,424個。