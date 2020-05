新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情令美國損失慘重,華府醖釀措施向中國索賠以及懲罰中國,美國總統特朗普(Donald Trump)5月6日稱會在1至2周後報告中國是否正履行第一階段貿易協議規定。美國政府雖承諾會須中國啟動第二階段的中美貿易談判,但自從疫情導致美國一大部分經濟活動關閉,尋求再舉行談判的工作仍未開始。

美國有官員已說,正在權衡對中國採取行動,包括可能實施關稅,以及將生產線移離中國。特朗普他說該國正處理一些非常大的事,現在不想談這個。

特朗普5月6日回應有關提問時說:「我們正處理一些非常大的事,所以我現在不想談及那個。」(We're in the midst of some very big things, so I just don't want to talk about that now.)不過他沒有說明,其所指的「非常大的事」,是指疫情還是其他。

