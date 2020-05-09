【新冠肺炎】習近平普京通話談疫情　中俄新聞稿內容部分有異

在俄羅斯將慶祝衛國戰爭勝利日75周年之際，中俄領導人於5月8日深夜通話，兩國領導人還談到新冠肺炎（COVID-19）疫情，不過兩國發布的通話通稿有明顯差異。

中國外交部5月8日發表聲明稱，在談及疫情時，習近平對普京說：「當前，國際社會正在同新冠肺炎疫情作鬥爭。在你親自指揮下，俄方防控舉措成效正在逐步顯現，中方對俄方最終戰勝疫情充滿信心，將繼續堅定向俄方提供支持。國際社會應該發揚世界反法西斯戰爭精神，齊心協力，團結互助，積極踐行人類命運共同體理念，攜手打贏這場關係各國人民生命安全和身體健康的保衛戰。相信在中俄和國際社會共同努力下，我們一定會戰勝各種病毒，取得這場戰爭的最終勝利。」

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聲明稱，普京表示，感謝中方提供人道主義援助和醫療防護用品，俄方願借鑑中方防控經驗，開展疫苗研發合作。俄方反對個別勢力借疫情指責中國，將同中方堅定站在一起。俄方願同中方在金磚國家和上海合作組織等框架下加強溝通合作。

關於這次通話，俄羅斯方面的聲明與中方的有所不同，俄羅斯的聲明裏並沒有「俄方反對個別勢力借疫情指責中國，將同中方堅定站在一起」這句。

俄羅斯的聲明稱，在討論抗擊新冠肺炎疫情挑戰時，兩國領導忍讚揚了兩國間高水平的合作，從此次大流行一開始就互相幫助。雙方還重申,將繼續合作開發疫苗和藥物，鞏固國際社會控制疫情的努力，以及防止這個問題的政治化。

這次新冠大流行席捲全球，為全球造成巨大的衝擊。中國就這次新冠肺炎大流行以及病毒源頭跟美國相互指責，大打口水戰。中國方面認為疫情雖然最早發生在武漢，但病毒源頭並不一定在那裏，而很可能在美國，甚至還有一些聲音稱源頭在歐洲。而美方認為，病毒源頭在武漢，最可能是從武漢病毒研究所泄漏出來的。該研究所距離一般被認為是病毒爆發地的武漢華南海鮮市場不遠。

美國國內還有許多向中國索賠的聲音，美國還在國際舞台上拉攏盟友，施壓中國，要求進入武漢調查病毒源頭。中國方面則表示，中方反對美國等個別國家企圖將病毒溯源問題政治化，迫不及待地搞「有罪推定式」的「國際調查」。