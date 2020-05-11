【新冠肺炎】韓國梨泰院夜店病例增至86宗　復課日期或押後

韓國中央防疫對策本部5月11日表示，截至當天中午12時，與首爾梨泰院夜店相關的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診病例累計增至86宗。

韓國首爾梨泰院夜店相關的新冠病毒確診病例累計增至86宗。圖為檢疫人員5月11日在梨泰院夜店附近噴灑消毒劑。（Reuters）

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中央防疫對策本部11日舉行新聞簡報會時指，在86宗梨泰院夜店感染個案中，其中63人曾到過夜店，其餘23人則是他們的家人和朋友等接觸者。

中央防疫對策本部部長鄭銀敬表示，今次集體感染人士主要涉及年輕人，沒有徵狀或徵狀輕微者居多，擔心疫情可能在社區擴散。

鄭銀敬呼籲在4月24日至5月6日到訪過梨泰院夜店的人士，無論有沒有徵狀，最好今明兩日內接受病毒檢測，盡可能避免與其他人士接觸和不要外出，因為本周是切斷交叉感染的關鍵時期。

首爾市長朴元淳表示，有5,517人到過梨泰院夜店，當局已聯繫當中的2,405人，但另有3,112人未能聯繫，相信他們有意不公開自己身份，甚或當時給予錯誤的登記資料。為鼓勵他們接受病毒檢測，首爾市可以提供免費兼匿名的檢測。

中央應急處置本部防疫總括組長尹泰皓則指出，因應梨泰院夜店集體感染新冠病毒，防疫部門與教育部正在研討調整復課日程，具體細節將另行公布。根據原定計劃，中小學生將從13日起分批回校上課，高三學生預定13日首先返校，其餘年級將從20日後陸續復課。