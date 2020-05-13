【新冠肺炎】俄羅斯個案急增至全球第二多　受檢醫生21%有抗體

俄羅斯新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情仍在惡化，確診個案數字已超西班牙，成為全球個案第二多國家。目前累計232,243宗。俄羅斯相對其他國家確診個案較多，但死亡個案較少，迄今逾2,100多人死亡。

俄羅斯近期有多名高層官員受感染，總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）5月初確診，之後有建設和住房公用事業部長亞庫舍夫（Vladimir Yakushev）及文化部長柳比莫瓦（Olga Lyubimova）。最新一位患病的是總統發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov），他5月12日已住院就醫。

在佩斯科夫公布自己確診的消息前，總統普京（Vladimir Putin）11日宣布結束6個星期的禁制令，12日起工廠和建築地盤工人復工。

俄羅斯總統發言人佩斯科夫5月12日公開表示，自己確診患上新冠肺炎。圖為他（右）4月14日與俄羅斯總統普京一同出席一個視像會議。（AP）

俄羅斯在嘗試就「封城」措施進行鬆綁之際，續有高官確診，醫護人員的工作環境同樣有風險。俄羅斯副總理戈利科娃（Tatyana Golikova）在新聞發布會上稱：「俄消費者權益保護和公益監督局進行的首批檢測表明，受檢的醫生中有21%感染過新冠病毒。據我所知，他們有穩定的抗體滴度，也就是說這表明他們感染過。最重要的是，他們不只是在疾病中心被感染的，而是在日常生活中就已患病。」

該國在過去24小時新增10,899宗確診個案，累計確診個案增至232,243個。這是該國連續第10天新增確診數目破萬。超越西班牙成為全球第二多病例的國家。死亡個案新增107宗，累計2,116宗。

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