澳洲稱世衛大會支持坎培拉調查建議　中國駁斥是「笑話」

在全球新冠病毒肺炎（COVID-19）疫情繼續蔓延的陰霾籠罩下，為期兩天的世界衛生大會（WHA）5月18日在日內瓦開幕，而世界衛生大會決議草案成為新一輪爭議的焦點。

綜合媒體5月19日報道，在WHA決議要求對新冠病毒進行調查後，澳洲方面稱此舉是支持其推動對疫情進行國際調查的主張，但中國駐澳洲大使館稱這「只不過是個笑話」。

路透社5月19日稱，在一份聲明中，中國駐澳洲大使館就一項讓兩國關係在過去一個月內惡化的議題提出批評。大使館發言人在一份電子郵件聲明中表示，「世界衛生大會會就新型冠狀病毒發出的決議草案，與澳洲提議進行國際獨立調查完全不同。」「主張WHA決議支持澳洲提議的說法只不過是個笑話。」

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5月19日，在中國外交部舉行的例行記者會上，有媒體提問，歐盟、俄羅斯、日本、印度、巴西、澳洲等120多個國家在世衛大會上提出一項決議草案。中方對該決議草案持何立場？是否也是決議草案共提國家？

中國外交部發言人趙立堅重申，中方與各國一道，積極參與了這一決議草案的磋商。目前，決議案文明確認可和支持世衛組織發揮關鍵領導作用，呼籲會員國防止歧視、污名化做法，打擊錯誤、虛假資訊，在研發診斷工具、診療方法、藥物及疫苗、病毒動物源頭等領域加強合作，並適時對世衛組織應對疫情工作進行評估，這些都是符合中方立場主張的，也是國際社會絕大多數國家的共同願望。鑑此，中方已經參加了上述決議草案的共同提案。我們希望該決議能以協商一致方式獲第七十三屆世界衛生大會通過，並能夠得到全面、準確的貫徹。