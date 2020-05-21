【新冠肺炎】米舒斯京稱俄羅斯成功避免爆炸式增長

俄羅斯新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情出現緩和趨勢，俄方稱該國避免爆炸式增長。

5月20日，俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）在俄政府抗擊新冠病毒協調委員會視像會議上表示，俄羅斯的疫情形勢日趨穩定，疫情對俄醫療衛生機構的壓力已經達到峰值。

米舒斯京指出，近3天的數據顯示，俄羅斯新增患者增長速度放緩。20日俄羅斯新增確診病例數不到累計總確診病例數的3%。俄羅斯成功避免了疫情大規模蔓延和爆炸式增長。

目前，俄羅斯已有17個聯邦主體的疫情形勢滿足取消限制措施的要求，其中14個州已經開始執行。

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與此同時，世衛組織（WHO）駐俄羅斯代表武伊諾維奇（Melita Vujnovic）5月20日也表示，俄羅斯新冠疫情已趨緩，但呼籲人們繼續保持社交距離，注意手部衛生。

俄加馬列亞流行病與微生物學國家研究中心病毒學家阿納託利·阿爾特施泰因20日在莫斯科對媒體說，俄單日新增新冠確診病例在明顯減少，但只有當單日新增確診病例降到數百例時，才能說俄新冠疫情「行將結束」。目前，還不能取消防疫限制措施並開放商場、咖啡館、美髮廳等公共場所。