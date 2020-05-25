【港版國安法】英媒：約翰遜傳有意給予香港人居英權

中國推動制定「港版國安法」引起許多西方國家不滿。有英國媒體報道，政府有意給予香港人庇護。

英國《快報》5月24日報道稱，英國首相約翰遜（Boris Johnson）2020年較早時在鄉郊官邸契克斯別墅（Chequers）舉行會議時，他向議員表示，可能準備向香港市民提供庇護。

報道稱不暫時不清楚這個做法會否涵蓋英國國民（海外）護照（BNO）持有人以及他們的家庭成員，或是全香港所有人。

報道指在契克斯別墅的會議中，與會者一致同意這個提議。有關做法跟英國在1970年代相似，當時英國政府向在烏干達獨栽者伊迪・阿明（Idi Amin）治下遭受逼害的烏干達亞裔人士給予居留權。

中國態度堅定

對於「港版國安法」，中國人大副委員長王晨5月22日說，香港現行法律的有關規定難以有效執行，維護國家安全的法律制度和執行機制，都明顯存在不健全、不適應、不符合的短板問題，致使香港危害國家安全的各種活動越演越烈。保持香港長期繁榮穩定、維護國家安全面臨不容忽視的風險。

他還強調，在香港目前形勢下，必須從國家層面建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，改變國家安全領域長期不設防狀況，確保香港一國兩制事業行穩致遠。

中國國務院副總理韓正5月23日表示，從國家層面建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，是中央基於香港局勢做出的慎重決策。依法懲治搞「港獨」、「黑暴」等的極少數人，堅決反對外來干涉，是為了維護絕大多數香港市民的合法權益和切身利益，保障香港的長治久安和繁榮穩定。

與此同時，中國官媒《環球時報》5月22日發表社評稱，中方公布這個計劃，意味着北京對美方將會採取的所有的報復措施都進行了評估，做好了迎接挑戰的準備，北京在美國的壓力下後退的可能性是零。

社評稱，國家安全是中國所有利益的基石，香港亂至今日，被美國當成向中國發難的支點，最大的原因之一就是基本法第二十三條國家安全立法落空了。針對香港製定國家安全法已被內地社會廣泛認為刻不容緩，須頂着任何壓力堅決推進。