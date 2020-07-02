【中印衝突】中印媒體證實談判獲進展

中印媒體援引消息人士的話稱，中印雙方一致同意，分批次組織一線部隊「脱離接觸」。但這個過程非常複雜，需要舉行更多的會談。

據《環球時報》7月1日報道，中國邊防部隊消息人士透露，中印雙方一致同意，分批次組織一線部隊「脱離接觸」，切實採取有力措施，促進邊境地區局勢降温。

位於中國北京的清華大學國家戰略研究院研究部主任錢峰1日表示，這是一個積極信號，表明6月15日中印官兵衝突造成流血事件後的邊境緊張局勢正趨向緩和。

錢峰認為，從軍事角度看，雙方分批次組織一線部隊脱離接觸需要一個過程。雙方增派的部隊和裝備也是在過去一個多月時間內分次分批進駐的，現在即使陸續歸建，「這也需要一段時間」。

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對中印兩軍於6月30日舉行第三輪軍長級會談，中國外交部發言人趙立堅在7月1日的例行記者會上回應稱，雙方繼續推動落實前兩輪軍長級會談達成的共識，就一線部隊採取有效措施脱離接觸、緩解邊境局勢取得積極進展。

趙立堅說，中方對此表示歡迎。希望印方同中方相向而行，以實際行動落實好雙方達成的共識，繼續通過軍事和外交渠道保持密切溝通，共同推動邊境地區局勢緩和降温。

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《印度時報》7月2日報道，印度和中國大體上同意重啟從加勒萬山谷（Galwan Valley）和拉達克東部戈格拉温泉（Gogra-Hot Springs）地區的「摩擦點」逐步、可核查的撤軍行動。但是雙方在解決班公錯湖軍事對峙的問題仍未取得進展。

消息人士7月1日透露，雙方在持續12個小時的軍長級談判中，均同意分批次組織一線部隊「脱離接觸」。

消息人士稱，在實際控制線脱離接觸的過程將會非常複雜，這需要雙方舉行更多會談。