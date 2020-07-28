【中美領事館風波】被指簽證欺詐　中國學者唐娟美國加州首度出庭

美國政府指控中國學者唐娟涉及簽證詐欺，隱瞞自己與中國解放軍有關的背景。她7月27日首次出庭，法官認為她有潛逃風險，於是下令繼續還押。

此案因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情關係，以視像影式處理，當天由加州首府薩克拉門托（Sacramento）法官巴恩斯（Deborah Barnes）審理。巴內斯擇定下次庭審日為8月10日。

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美國政府指控現年37歲的唐娟隱瞞與中國軍方關係，6月26日以簽證詐騙罪名起訴她。檢察官稱，她6月與中間人溝通後前往中國駐三藩市總領事館尋求庇護。美方之後在7月24日逮捕她，並把她關押在薩克拉門托的監獄。

美司法部官員拒絕透露她被捕的細節。目前未知她是否自行離開領館從而被捕。

美國司法部官員稱，唐娟並不享有外交豁免權。

現年37歲的她2019年10月申請美國訪問學者J-1簽證，12月27日入境美國，在加州大學戴維斯分校（University of California, Davis）擔任研究員。

美方起訴書內容稱她在申請簽證時，沒有如實上報軍人身份，但她實為中國空軍軍人。美國聯邦調查局（FBI）發現了兩張她身穿軍裝的照片，指她隸屬第四軍醫大學。

FBI在6月20日就此事約她面談，FBI稱，唐娟當時否認自己是軍人，又表示不認識美方出示的她的兩張軍裝照上的徽章。此後，她進入中國駐三藩市總領館，24日被捕。