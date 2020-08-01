【新冠肺炎】福奇：擔憂中俄疫苗安全　黑客並無對研究構成威脅

全球仍然被新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情籠罩，各國加緊研發疫苗，期望盡快控制疫情。美國國家過敏症和傳染病研究所所長福奇（Anthony Fauci）7月31日出席國會聽證會時提到，對中國和俄羅斯的疫苗安全有顧慮。

被問到如果中國或俄羅斯率先成功研發疫苗，美國會否採用，福奇回應指不太可能。他表示，希望中俄安排任何人接種疫苗前，他們真的有測試疫苗，並指於測試前聲稱疫苗已經準備好，這樣做是有問題。他指，美國研發疫苗的速度非常快，不相信美國需要依賴其他國家取得疫苗。

路透社報道，中國黑客曾企圖盜取美國莫德納公司（Moderna）疫苗的重要數據。對於中國是否對美國疫苗研究構成威脅，福奇表示不，並指美國研發疫苗過程公開透明，如果有人想入侵電腦取得測試結果，數日後也能夠從《新英格蘭醫學雜誌》周刊得到結果。

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疫苗競賽最後直路

中國已經為軍方成員接種康希諾生物研發的疫苗，成為全球第一款獲准使用的新冠肺炎疫苗。不過很多科學家提出疑慮，指疫苗尚未展開最終測試階段。另外兩間中國公司科興生物和國藥控股目前已經分別於巴西和阿聯酋展開第三階段的臨床實驗。至於俄羅斯的兩款疫苗則分別計劃9月和10月面世。

西方目前有三款疫苗進入最終的第三階段臨床實驗，分別是莫德納和美國國家衛生研究院合作的疫苗、牛津大學和英國阿斯利康製藥公司（AstraZeneca）合作的疫苗以及德國生物新科技公司（BioNTech）和美國藥廠輝瑞（Pfizer）合作的疫苗。