【美國大選】賀錦麗擔任拜登副手　曾表態支持香港人權與民主法案

美國民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）8月11日宣布競選搭檔人選，加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）將成為副總統候選人。她曾在2019年10月宣布支持《2019年香港人權與民主法案》，並作為法案的共同提案人（co-sponsor）。

綜合媒體8月12日報道，拜登的團隊宣布這兩位民主黨人將於8月12日在特拉華州（Delaware）的威爾明頓（Wilmington）發表講話，開啟他們的聯合競選活動。民主黨將在下周召開全國大會，屆時拜登和賀錦麗將發表公開演講。

+ 4 + 3 + 2

現年55歲的賀錦麗與拜登的已故愛子博．拜登（Beau Biden）熟識，博．拜登曾擔任特拉華州檢察長，而賀錦麗在加州擔任同樣的職務，賀錦麗也成為美國有史以來第一位參加總統競選的亞非裔女性。

賀錦麗是印度和牙買加移民的女兒，也是加勒比黑人與亞裔的雙重少數族裔。她自2016年當選參議員以來，一直是民主黨內一顆冉冉上升的新星，也因為在參議院司法委員會對特朗普（Donald Trump）政府的提名人選提出嚴厲質詢而受到關注。

英國廣播公司（BBC）報道，賀錦麗曾是作風雷厲風行的加州檢察長，如今是代表該州的聯邦參議員，從政經驗豐富。這是美國歷史上第三次有主要政黨推選女性副總統候選人，但至今還未有女性成功當選。

BBC提到，賀錦麗是首位登上美國大選選票的黑人女性。如果拜登擊敗現任美國總統特朗普，賀錦麗將會成為美國有史以來首位女性副總統。

值得注意的是，由於拜登的高齡，挑選競選搭檔有幾分「選儲」的意味。如果拜登當選美國總統，在2024年競選連任時將年滿81歲，他尚未表達尋求連任的意願，而副總統屆時將是接班的熱門人選。