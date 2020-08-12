【美國大選】賀錦麗任拜登副手　華爾街高層滿意：足以擊敗特朗普

距離11月美國大選不足100天，即將代表民主黨出戰的總統參選人拜登（Joe Biden）8月11日公布自己的競選搭檔賀錦麗後，美國媒體報道，華爾街高層對於拜登的選擇十分滿意。

拜登8月11日在Twitter宣布「我極為榮幸地宣布我已選擇賀錦麗（Kamala Harris）作為我的競選夥伴，她是一位為小人物而戰的無畏戰士、美國最好的公僕之一。」

賀錦麗曾是20餘名角逐民主黨總統候選人提名的挑戰者之一，後來不敵拜登。在拜登宣布副手人選的消息後，美國前總統奧巴馬（Barack Obama）對拜登的決定表示讚賞，稱這對國家來說是個好日子。他說，賀錦麗「已經為這份工作做好了充分準備」。

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華爾街高層表示歡迎

華爾街方面也對拜登的選擇頗為滿意，美國消費者新聞和商業頻道（CNBC）8月11日報道稱，華爾街高層對拜登選擇賀錦麗作為競選夥伴表示歡迎。報道稱，華爾街的金融高層認為，拜登的競選組合具備「推翻」特朗普總統的條件，他們對她的政府工作經驗以及籌款能力大加讚賞。

艾威資本集團（Avenue Capital Group）的首席執行官拉斯里（Marc Lasry）認為賀錦麗會極大地幫助拜登，認為拜登「選擇了一個完美搭檔。」

森特爾維尤合夥公司（Centerview Partners）的聯合創辦人埃夫隆（Blair Effron）表示是「很棒的選擇。」花旗集團（Citigroup）的麥圭爾（Ray McGuire）也發出了類似信息。

圖為1970年1月，賀錦麗和母親以及妹妹於加州伯克利的住所外合照。（美聯社）

金融諮詢公司Signum Global已經層訴其客戶，選擇賀錦麗強化了一種觀念，即民主黨候選人更温和。Signum Global創始人邁爾斯（Charles Myers）對CNBC表示，這個選擇緩解了那些質疑拜登是否會繼續保持温和立場的客戶的緊張情緒。

凱易國際律師事務所（Kirkland & Ellis）的海內斯（Jon Henes）對CNBC說，拜登的選擇顯示了他的強大判斷力。他補充說，賀錦麗的支持者已經準備好給予民主黨擊敗特朗普所需的支持。

公關公司MWWPR的創辦人肯普納（Mike Kempner）稱讚賀錦麗的籌款記錄，認為「她有一個強大而積極的籌款組織。她對拜登的籌款工作將是一個重要的、迅速的補充。她是一位籌款明星。」肯普納又稱「她作為一名檢察官的經歷，使她特別有資格對特朗普提起公訴。」

圖為2019年10月2日，美國參議員賀錦麗於拉斯維加斯出席有關槍械安全的論壇。（美聯社）

選擇副手的兩大原則？

CNBC在8月11日又報道稱，選擇副總統候選人的第一條原則是「不會帶來傷害」，第二條原則是「動員和激勵關鍵的投票群體」。

對拜登來說，賀錦麗滿足這兩個條件，賀錦麗作為一名黑人和印度裔美國女性，此背景在美國很多人甚至是更大一部分民主黨選民、中產之間產生共鳴，而這些人很難認同拜登。