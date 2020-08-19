Internet Explorer廿五年歷史將結束　微軟2021年結束支援IE11

曾經常被用家指是「龜速」的IE（Internet Explorer）瀏覽器，將走入歷史。微軟8月17日稱2021年不再支援IE瀏覽器及舊版Edge瀏覽器（Microsoft Edge Legacy）。Microsoft Office 365的應用程式，包括OneDrive及Outlook等將不再支援IE11。

公司建議以IE11取用Microsoft 365應用程式及服務，或是以Edge Legacy為其首選瀏覽器的用家，採用新的Microsoft Edge瀏覽器。

圖為微軟8月17日公布往後停止支援IE及舊版Edge瀏覽器的時間表。（微軟網站截圖）

網上工作管理軟件Microsoft Teams的網絡應用程式（web app）在2020年11月30日起，終止支援IE11。

微軟網上服務如Office 365、OneDrive、Outlook等在2021年8月17日不再支援IE11。

取而代之的會是新的Edge，這是一個基於開源軟件Chromium製成的新瀏覽器。Chromium出自Google之手，是為製作Chrome瀏覽器而產生的一個開源項目。新的Edge會比IE有更多功能。

微軟博客文章指出，Edge已推出，公司亦已讓大部Windows 10操作系統的用家改用新瀏覽器。

微軟望以Edge瀏覽器中的IE模式，讓企業用戶仍可到訪基於IE建構的舊網站，直到Windows 10完全放棄支援IE11。

Edge Legacy的桌面應用程式，會在2021年3月9日起收不到新的安全更新。英國《獨立報》17日的報道指出，它會在2021年3月9日開始逐步被淘汰。