美軍最新報吿：中國武警疑「反修例」期間秘密抵港

美國國防部的最新年度報吿發布，指出解放軍駐港部隊2019年8月輪換時，可能同時有武警部隊由深圳進入香港，但未見有部隊從香港撤走。

2017年6月30日，中國國家主席習近平在香港檢閲中國人民解放軍駐港部隊。（Reuters）

綜合媒體9月4日報道，這份9月1日發表的《中國軍事與安全態勢發展報告2020》 （Military and Security Developments Involving the People's Republic of China 2020）報吿提到解放軍駐港部隊2019年8月輪換時，可能同時有武警部隊經海陸空由深圳進入香港，但未見有部隊從香港撤走。

德國之聲稱，報吿注意到北京當局公布輪換的公吿中，並無提及部隊輪換後，駐軍員額和裝備數量與輪換前一致。在連續多個月的「反修例」示威，解放軍及武警都公開展示防暴、反恐及防災訓練情況。不過，報吿未有提及武警部隊有否在香港執法。

對於這份報吿，中國外交部發言人華春瑩批評美國「罔顧事實、蓄意歪曲、充滿偏見」，是在「為它在謀求軍事領域的絕對霸權的優勢製造藉口」。

中國國防部9月2日回應稱，美國的報吿充滿零和博弈的冷戰思維，渲染所謂「中國軍事威脅」，曲解中國國防政策和軍事戰略，抹黑中國軍隊現代化建設、國防開支、核政策等問題，挑動兩岸對立、加劇台海形勢緊張，這是極其錯誤的，中方對此表示堅決反對。