美軍最新報吿：中國武警疑「反修例」期間秘密抵港

美國國防部的最新年度報吿發布,指出解放軍駐港部隊2019年8月輪換時,可能同時有武警部隊由深圳進入香港,但未見有部隊從香港撤走。

2017年6月30日,中國國家主席習近平在香港檢閲中國人民解放軍駐港部隊。(Reuters)

綜合媒體9月4日報道,這份9月1日發表的《中國軍事與安全態勢發展報告2020》 (Military and Security Developments Involving the People's Republic of China 2020)報吿提到解放軍駐港部隊2019年8月輪換時,可能同時有武警部隊經海陸空由深圳進入香港,但未見有部隊從香港撤走。

德國之聲稱,報吿注意到北京當局公布輪換的公吿中,並無提及部隊輪換後,駐軍員額和裝備數量與輪換前一致。在連續多個月的「反修例」示威,解放軍及武警都公開展示防暴、反恐及防災訓練情況。不過,報吿未有提及武警部隊有否在香港執法。

對於這份報吿,中國外交部發言人華春瑩批評美國「罔顧事實、蓄意歪曲、充滿偏見」,是在「為它在謀求軍事領域的絕對霸權的優勢製造藉口」。

中國國防部9月2日回應稱,美國的報吿充滿零和博弈的冷戰思維,渲染所謂「中國軍事威脅」,曲解中國國防政策和軍事戰略,抹黑中國軍隊現代化建設、國防開支、核政策等問題,挑動兩岸對立、加劇台海形勢緊張,這是極其錯誤的,中方對此表示堅決反對。