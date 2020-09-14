【中歐視像峰會】雙方關係趨僵　投資協議前景未明

中國國家主席習近平與歐盟主要國家領袖9月14日舉行視頻會議。由於中歐關係因疫情及貿易等趨僵，外界在猜測情況對雙方將要談判的投資協議有何影響。

路透社9月11日報道，此次峰會原本定於德國萊比錫（Leipzig）召開，但會議因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情關係，改為以視像會議形式舉行。中國國家主席習近平、德國總理默克爾（Angela Merkel）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）會參加出席會議。

報道說，習近平在2019年4月的峰會上承諾向歐盟企業開放中國經濟，不過在今次峰會舉行前，中歐雙方已經在氣候、貿易、香港和疫情等問題上產生重大分歧。

報道指出，中歐雙方希望在2020年年底前達成投資協議的努力受挫。

這項投資協議本會令歐洲企業更容易進入中國市場。

一名為會議做準備的歐盟高級官員表示，「輪到中國為建立互惠貿易關係採取行動的時刻」，但他也說，目前峰會沒有發表最終公報的計劃。

報道說，歐盟和中國會簽署一項協議，讓享有歐盟產地標誌名稱（geographical indications）的食品在中國受到保護，中國同樣的食品亦會在歐盟得到相等的保護。這項協議將有助於促進愛爾蘭威士忌、羊奶芝士和中國郫縣豆瓣醬的貿易。

歐盟還希望中國降低污染，停止建設燃煤發電站，並停止在其他地方為燃煤發電站提供融資。歐盟稱，中國應該將其溫室氣體減排的目標提前，將排放高峰的年份從2030年提前到2025年。