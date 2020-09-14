菅義偉以377票當選日本自民黨總裁　料9月16日成為新任首相

日本自民黨總裁選舉投票9月14日已在同日下午有結果，現任內閣官房長官菅義偉當選。他差不多已篤定成為日本下任首相。

日本放送協會（NHK）報道，在合共534張有效選票中，菅義偉獲得377票、岸田文雄及石破茂分別獲得89及68票，菅義偉取得勝利。

其中，在地方投票結果中，菅義偉獲得89票、石破茂及岸田文雄分別獲得42及10票。

自民黨總裁選舉由國會議員的394票及地方黨員141票組成。地方黨員票原共有394票，但自民黨為簡化投票程序，決定由47個都道府縣各派出3名代表投票，合共141張地方票決定結果。

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9月16日國會選新日揆

自民黨在14日選出新總裁後，將召開臨時國會，舉行指名選舉選出新首相。NHK報道，臨時國會原預定在17日舉行，但因在野立憲民主黨及國民民主黨合流組黨大會提早舉行，因此日程亦提早決定在16日舉行，預料16日當天將正式公布接任安倍人選。

由於國會目前兩院均由自民黨主導，因此在14日自民黨選出的新總裁已等同成為新首相。