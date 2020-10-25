李健熙執着產品質量與設計　帶領三星飛躍成世界一流大企業

韓國三星集團會長李健熙10月25日病逝，終年78歲。李健熙是三星創始人李秉喆之子，李健熙任內帶領三星作出巨大變革，成功把三星推向世界知名企業高峰。

圖為2008年4月，位於韓國的三星集團總部大門。（Getty）

李健熙是李秉喆的三子、李在鎔的父親。李健熙1942年在韓國大邱出生，13歲時為躲避韓戰被送往日本留學，大學時期取得早稲田經濟學位，再前往美國深造，取得喬治華盛頓大學的MBA學位畢業。李健熙回國後，加入三星集團旗下的東洋放送廣播電台工作。

李健熙胞兄李孟熙因走私糖精及企圖曝光集團業務醜聞，被逐出家門。李秉喆見李健熙有意學習經營領導，決定讓李健熙成繼承人。1987年11月李秉喆逝世，李健熙正式接任三星集團會長。

「除了老婆和孩子，全部都要變」

李健熙被視為帶領三星「第二次創業」，成功推行巨大變革的最大推動者。三星在1980年代尾加入手機行業市場，但初期僅憑逆向工程仿製，質量一般，銷量也欠佳。他在1993年訪問洛杉磯時，體驗到三星產品在當地銷售慘淡狀況，決定尋找NEC集團設計師、現為京都工藝大學教授的福田民郎協助，為三星提供意見。

福田為三星撰寫了內容辛辣的報告書，李健熙在審視生產工廠不堪的品質製作實況後，決定進行大刀闊斧的改革。李健熙在一次全體會議上，表示公司非徹底改革不可，而且是「除了老婆和孩子，全部都要變」。

在生產上，李健熙提出必須提升技術與質量，若不能達標「就裁掉整條生產線」。李健熙同時開展廣納人才政策，不理性別及學歷，擁有出色設計理念或經營才華一律聘用。至2005年，儘管三星已獲得長足發展，李健熙還是覺得不足夠，在意大利一次活動上表示「三星設計競爭力只屬1.5流」，提出「若顧客無法在0.6秒內對產品留下深刻印象，就無法在競爭中勝出。」

圖為2010年7月，三星GalaxyS發售，三星全力主攻手機行業奠定其市場領導地位。（Getty）

圖為2004年雅典奧運，李健熙成為韓國轉移聖火的代表一員。（Getty）

政府、企業一體與貪污受查

李健熙對質量及產品設計上的執着，成功讓三星在包括手機及電子產品的行業上極大躍進，成為今天行業領導。三星的半導體產業亦取得成功，成為全球記憶體設計及生產的代表。

不過，李健熙亦非沒有失敗，他在1994年投資汽車產業但很快遇上亞洲金融風暴，最終因債台高築致使三星不得不放棄。三星汽車後售予法國雷諾改組成為雷諾三星汽車公司。

另外，李健熙提倡國民、政府與企業三為一體，讓企業伴隨國家一同成長的策略。儘管某程度成功讓三星順利拓展多方產業，為企業在國家發展帶來方便，但企業與政府過分糾纏不清的關係，亦使三星成為貪腐的集中地，醜聞不斷。李健熙被多次指控賄賂政府官員，2008年李健熙被特別檢察組控告逃稅、違反信託、瀆職等罪，以致他一度辭去三星會長職務。2009年李健熙獲時任總統李明博特赦，在2010年重任會長一職。

2014年李健熙心臟病發送院，失去意識情況一度嚴重。儘管期後有指他的情況好轉，但李健熙一直無法出院。他的兒子、三星副會長李在鎔成為實質的三星領導人。2020年10月25日，李健熙逝世，享年78歲。