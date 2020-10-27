一分鐘看世界｜美國向疫情投降？韓流感疫苗風暴、三星李健熙逝世

今天是10月27日星期二，以下是你今天需要知道的國際新聞：

疫情與示威夾擊

截至香港時間27日凌晨12時24分，全球43,215,856人確診新型冠狀病毒肺炎，1,155,914人染疫病歿。世界衛生組織（WHO）已稱北半球病例激增是危險時刻。歐洲多國除面對疫情反彈與蔓延，亦面對國內反對「封城」以及抗疫措施收緊的聲浪，意大利、波蘭、德國及法國，還有英國都有類似情況。

位於大西洋另一邊的美國，也會在11月3日舉行美國大選2020，但該國疫情高燒不退，10月23日更打破單日新增確診個案的記錄，令人擔心投票日會可成為另一波感染的源頭。

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特朗普政府「前科」

美國大選2020距離舉行尚有8天，美國總統特朗普（Donald Trump）在國內確診個案創單日新高後，都繼續稱美國疫情在逆轉，白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）10月25日亦說白宮「不會控制疫情」，而是依賴疫苗、治療等其他緩解疫情的方法，遏制疫情。回望過去，特朗普自疫情年初在美國出現開始，已不時發出淡化疫情嚴重性或是病毒對人體危害程度的言論。

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韓流感疫苗「風暴」

韓國10月中開始，持續出現有民眾接種流感疫苗後死亡個案，隨着死亡人數增加，政府開始調查，亦有地方政府暫停實行計劃。有關情況亦引起香港、台灣等地關注，新加坡決定暫停使用涉事兩款疫苗，即韓國SK Bioscience及法國賽諾菲集團（Sanofi）的產品。在死亡人數增已至59人之際，韓政府稱死亡個案與接種疫苗直接因果關聯性極低，免費接種計劃會繼續進行。

韓國自10月中起出現民眾接種流感疫苗後死亡的個案，有醫學界人士認為政府應叫停有關計劃。圖為1月31日，韓國金浦國際機場有一批從中國武漢返回韓國並出現流感徵狀的韓國民眾，被救護車載走。（Getty）

三星前掌舵人離世

三星電子（Samsung Electronics）會長李健熙10月25日辭世，享壽78歲。他的離去意味着三星的正式改朝換代，進入新的李在鎔年代。他為韓國帶來的，包括成功讓三星成為引領韓國產業發展、甚至成為全球高科技產業的世紀巨擘。此外他曾有不少令人印象深刻的言論，包括「沒有人能夠記住第2名」。

三星會長李健熙一直屬意由長子李在鎔接手生意，但李在鎔過往表現未如人意。（美聯社）

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