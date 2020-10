巴雷特就任最高法院大法官　特朗普決戰日前的勝利

美國參議院美國時間10月26日通過提名,巴雷特(Amy Coney Barrett)宣誓擔任最高法院大法官。她同日傍晚在白宮宣誓就職。她稱會公正地履行職責。其就職可說是美國總統特朗普(Donald Trump)在美國大選2020舉行前的一項勝利。

由美國共和黨控制的參議院10月26日表決通過提名。共和黨在參院佔53席,當日以52票贊成和48票反對,通過對她的提名。

宣誓儀式由最高法院大法官托馬斯(Clarence Thomas)主持,在白宮戶外地方進行。最高法院首席大法官羅伯茨(John Roberts)負責主持另一場於27日舉行的司法宣誓儀式。

現年48歲的巴雷特在宣誓儀式上稱自己在執行工作時會獨立於「政府各部門以及自己的好惡」(independently of both branches [of government] and of my own preferences)。巴雷特亦就參議院對她的有信心致謝。

她在就職演說亦稱,法官的工作是,拒絕個人在政策上的偏好對自己產生影響,做不到的話就是失職。

巴雷特的任命將對美國數代人未來影響深遠,不論在司法或是社會等方面。民主黨及共和黨都認為她入職最高法院加快,應與美國大選2020可能發生「驗票爭議」有關。此外巴雷特加入美國最高法院,令該院現有9名大法官,而保守派優勢因為她加入,擴大至6比3。

她的任命亦被視為朗普捍衛保守精神、討好共和黨選民的操作。難怪民主黨出力阻撓,而美國民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)亦說,巴雷特的就職是「倉促而前所未見」的,這是強烈提醒每個美國人「您的投票很重要」。