美國大選2020│女式民主進步派勢力擴大

有「四人幫」（The Squad）之稱的民主黨四名少數族裔女眾議員，科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）、奧馬爾（Ilhan Omar）、特萊布（Rashida Tlaib）、普雷斯利（Ayanna Pressley）在今屆大選中全部成功連任眾議院議員。如今，還有至少兩位正義民主黨（Justice Democrats）的民主黨候選人鮑曼（Jamaal Bowman）和布殊（Cori Bush）經已贏得議席，美國國會內「女式民主進步派」勢力將會擴大。 然而，對於與「四人幫」曾有過節的特朗普來說，即便他最終連任成功，這也將不是個好消息。這或許間接也為民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）先壯壯聲勢。

「四人幫」當中，除了奧馬爾是出生於索馬利、於2000年時才取得公民身分外，其餘三位皆出生於美國。現年31歲的科爾特斯於紐約出世，父母為波多黎各裔，是目前最年輕的聯邦眾議員。特萊布則是巴勒斯坦裔，也是與歐瑪同樣是國會中是少數的女性穆斯林議員。至於非裔的普雷斯利，則是麻省首位進軍國會的黑人女性。

今屆選舉中，除了「四人幫」外，女性民主進步派還有五名眾議院候選人，其中紐約第16國會區的鮑曼（Jamaal Bowman）和密蘇里州第一國會區的布殊（Cori Bush）經已贏得議席。另外，伊利諾伊州第三國會區的紐曼（Marie Newman）也很大可能贏得一席。正義民主黨執行董事羅傑斯（Alexandra Rojas）說：「『四人幫』正在繼續擴大，它將令下屆政府對大膽執政議程負責。」

羅傑斯指出：「拜登（若勝選）可能面對的國會比奧巴馬（Barack Obama）於2009年時面對的更加進步，有助其政府成為近代中最進步的政府。」雖然從立法層面來說，「四人幫」在過去兩年中表現可謂乏善足陳，國會至今仍沒有通過建立單一付款人醫療保健系統的法案。另外，數以百萬計的年輕美國人也未能從沉重的學債中解放出來。但正如奧馬爾早前回應英媒時表示，「改變需要時間」。

特朗普曾與四人幫展開罵戰，相信他本人不願見到對方勢力坐大。(美聯社)

結果恐非特朗普所願…

自2019年1月上任以來，這班少數族裔女性國會議員，除了吸引社交媒體的注視，同時引起不少爭議和致使總統特朗普憤怒。去年7月，特朗普在Twitter曾向「四人幫」連環砲轟，要這些反對掃蕩非法移民的「進步派、少數族裔」女議員滾回她們的「祖國」。

事件惹來民主黨人群起出面譴責，科爾特斯在社交媒體反擊說：「總統先生，我來自的國家就是我們宣誓效忠的美國。但是總統先生，你除了無法接受美國用選票選出了我們，亦無法接受『我們不怕你』的事實。」

口沒遮攔的特朗普亦未有罷休，繼續在Twitter開火：「我們才不會變成社會主義或是共產主義國家。如果你不喜歡這裏可以滾！」其後他還與四人幫繼續隔空衝突，讓美國種族與移民問題再一次陷輿論罵戰。

由此看來，即便特朗普最終能成功連任，「四人幫」勢力擴大，對他而言絕對不會是個好消息。