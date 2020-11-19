美國批准波音737 MAX復飛　加拿大暫不跟隨

美國聯邦航空局（FAA）11月18日撤銷波音（Boeing）737 MAX飛機的禁飛令。不過加拿大交通部（Transport Canada）同日發聲明指，禁飛令在該國空域仍然有效且不會被撤銷，直至部門完全確信所有安全問題已獲解決以及強化機組人員的程序和訓練恰當。

交通部18日發聲明稱，美國聯邦航空局所認可的和加拿大對其營運者的要求之間存有不同。聲明指，部門的安全專家繼續他們獨立的驗證過程，以確定是否批准飛機復飛，「我們預期這個過程不久後完成」。

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美國航空准免費改機票

兩架波音737 MAX飛機曾先後在2018年及2019年發生嚴重空難，同型號飛機其後被美國禁止飛行。雖然美國已撤銷禁飛令，但有部分乘客仍不願登上這款客機。

全國廣播公司18日報道，美國航空（American Airlines）營運總監西摩（David Seymour）指，假如顧客不想乘搭737 MAX飛行，他們就不需要乘搭。

公司稱，隨着乘客出發日子臨近，他們可以要求乘坐不同的飛機，並不用支付有關的價格變動或票價的費用，持有可退款機票的乘客能夠要求退款，持有不可退款機票的乘客亦可以取消機票，並將之轉為未來飛行的信用額。