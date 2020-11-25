梅根《紐時》撰文自爆曾流產　劇烈抽搐後「知道正失去第二胎」

英國哈里王子（Prince Harry）的妻子、薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）11月25日在《紐約時報》（New York Times）刊出文章，她首度公開談到自己在7月經歷流產傷痛，她談到自己與哈里王子兩人都為此心碎。

劇烈抽搐後倒地

梅根在題為《我們一起分擔的損失》（The Losses We Share）的文章談到，她在7月的一個早上如常準備早餐、為兒子阿奇（Archie）換尿片，但之後她感覺到劇烈抽搐，她當時正抱着兒子，結果母子一起倒在地上，她稱「我感覺到有些事情不對了」，又指知道自己「正在失去第二胎」。

她表示在數小時後，她躺在醫院床上，丈夫哈里王子正握着她的手臂，兩人都哭起來，她心碎稱「凝視着又冷又白的牆壁，我眼睛呆呆地望着，試圖想像我們將如何治癒自己。」

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治癒要問「你還好嗎？」

梅根之後談到「坐在醫院病床上，看着我的丈夫心碎，他也在試圖拯救心碎的我，我明白到這是開始治癒的唯一途徑，就是去問『你還好嗎？』（Are you OK?）」

這是39歲的梅根首度公開自己曾流產的經歷，她與哈里王子2019年5月誕下兒子阿奇，兒子現年1歲，梅根之前未有公開自己懷有第二胎的消息。

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