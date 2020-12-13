達成停火協議後首次　亞美尼亞與和阿塞拜疆納卡地區交火

亞美尼亞（Armenia）與阿塞拜疆（Azerbaijan）因有爭議地區納戈爾諾-卡拉巴克（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡地區）爆發衝突，在俄羅斯斡旋下，雙方11月10日同意停火。俄羅斯國防部12月12日稱納卡地區發生達成協議以來首次交火。衝突在13日仍持續。

俄羅斯國防部12日發聲明稱，11日在納卡地區的哈德魯特（Hadrut）發生違反停火的事件，俄羅斯維和部隊發言人證實雙方交火，並強調已要求阿、亞遵守停火協議。

納卡有官員稱阿塞拜疆11日稍後時間發動襲擊，導致3名亞美尼亞軍人受傷。在12日較早時，納卡軍隊亦稱他們有3名戰士在阿塞拜疆的襲擊中受傷。

亞美尼亞12日稍後時間指控，阿塞拜疆同日在納卡南部發動襲擊。亞方稱衝突中6名軍人受傷。

阿塞拜疆12日稱交火發生在與納卡地區接壤的地區，4名士兵死亡。亞美尼亞稱，交火發生在名為Hin Tager及Khtsaberd的村莊附近，那是加德魯特地區（Gadrut）僅有仍受亞美尼亞軍控制的村莊。兩村已被阿軍全面包圍，連通往兩村的道路都是。

阿塞拜疆稱已針對另一方的「挑釁」做出「適當的對應」，並補充說阿國尊重停戰協議。該國總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）12日與美國及法國的外交官見面時警告亞美尼亞，並威脅要「以鐵拳擊碎亞美尼亞部隊」。

亞、阿9月27日在納卡地區爆發激烈衝突，後在俄羅斯調停下，11月10日達成停火協議，結束持續6周的衝突，而俄羅斯維和部隊亦進駐納卡地區。

12月11日晚開始的衝突，是自達成和平協議以來雙方首次交火。