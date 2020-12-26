【聖誕節】美國田納西州炸彈案　特朗普及拜登已聽取案件匯報

美國田納西州（Tennessee）首府納什維爾（Nashville）市中心12月25日早上發生爆炸事件，一輛露營車發生爆炸，至少3人受傷。警方懷疑爆炸事件是「蓄意行為」。美國現任總統特朗普（Donald Trump）及候任總統拜登（Joe Biden）已聽取案件匯報。

+ 11 + 11 + 11

納什維爾市警察局發言人在新聞發布會上說，當地時間6時30分左右，一輛可疑汽車在納什維爾市中心發生巨大爆炸。爆炸發生時正值聖誕節的清晨，街上沒有多少行人，案中3人受傷，且已被送醫治療；他們均無生命危險。

納什維爾市中心發生爆炸的地方，公司、餐館和酒吧遍佈，當中41間店受損，路面一片狼藉，滿地玻璃碎片、樹枝和瓦礫磚塊。

納什維爾市長庫珀（John Cooper）已簽署行政命令，宣布該市進入「民事緊急事件狀態」（state of civil emergency）以及在一些地方實行宵禁。宵禁令有效期至12月27日下午4時30分。

↓爆炸發生前現場錄得詭異的錄音廣播內容，稱有爆彈會爆炸，呼籲民眾盡快逃走：

露營車播錄音：有炸彈

田納西州納什維爾市的警方說，他們早上接到電話，對方稱有一輛露營車正在播放錄音，說車輛會爆炸。警察試圖立即疏散該地區並召集炸彈小隊，之後露營車在電訊設施附近爆炸。

《田納西人報》（Tennessean）引述有目擊者稱，露營車當時播放女聲錄音警告：「現在疏散，有炸彈，這輛車有炸彈，將會爆炸。」然後錄音開始15分鐘的倒數。

❌🇺🇸❌#USA: The moment of the explosion of the RV in #Nashville caught on video. pic.twitter.com/qbIFOrOOJc — WAR RAGE (@warragex) December 25, 2020

this looks like another country not #Nashville on Christmas day 😢#nashvilleexplosion pic.twitter.com/Q6ariRdhzy — ღ julianne ღ (@i_am4tunate) December 25, 2020

↓爆炸後的現場↓

Footage from the scene on 2nd Ave North as multiple agencies continue to work and investigate an explosion from earlier this morning. pic.twitter.com/5g40RhwNNl — Nashville Fire Dept (@NashvilleFD) December 25, 2020

交通一度癱瘓

這宗導致該市AT&T通訊設施損毀，市內通訊服務大規模受阻，以及納什維爾國際機場（Nashville International Airport）因通訊問題須臨時將航班停飛。機場後來稱部分航道已通行，但部分仍關閉。

除了飛機，當地WeGo Public Transit亦稱其巴士服務將停止，但會在美國時間26日恢復，不過僅限在「爆炸禁區」外行駛，直至另行通知。

↓附近住宅受爆炸影響時的閉路電視片段↓

WATCH: Security camera footage of a condo at the Exchange Lofts on Church Street shows the moment of the explosion in downtown Nashville. Video courtesy of Kirt Webster. pic.twitter.com/jtQGoE5Urz — WSMV News4 Nashville (@WSMV) December 25, 2020

案件尚待釐清

該市警官稱在爆炸現場發現人體組織，但警察局長德雷克（John Drake）稱未能確認是不是事件中的受害者。美聯社稱遺骸是屬於人類的，但不能確定是否與爆炸案有關。美國哥倫比亞廣播公司（CBS）引述執法部門消息人士稱，找到看來是人體遺骸的組織，但他們沒說它是屬於與爆炸案有關的人，或是一名無辜受害者。

除了案發現場的人體組織，警方尚有一些事件須釐清。警方相信事件是「蓄意的行為」但尚未確認動機。有聯邦調查員稱，仍未確認案件背後的動機以及爆炸是為有人蓄意為之。

美國司法部的煙酒槍炮及爆炸物管理局（Department of Alcohol, Tobacco, and Firearms，ATF）是與聯邦調查局（FBI）聯手調查。FBI已開通電話熱線，呼籲民眾提供消息。