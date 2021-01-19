一分鐘看世界｜拜登就任美國草木皆兵、納瓦爾尼、歐洲疫苗短缺？

今天是1月19日星期二，以下是你今天需要知道的國際新聞：

美總統就職日保安

美國候任總統拜登（Joe Biden）於1月20日就職，各界擔心就職典禮會引發暴力事件，美國時間18日國會山莊附近發生火警，導致內部人士一度須尋找掩護。首都已嚴密設防。聯邦調查局（FBI）正檢視協助戒備的2.5萬名國民警衛軍，以防有「內鬼」。有總統特朗普（Donald Trump）的支持者響應網上號召，17日舉行武裝示威，但參與人數很少，未發生衝突。

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納瓦爾尼自投羅網

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）2020年8月乘搭飛機返回莫斯科時遭人下毒，後轉往德國柏林接受治療並撿回一命。他2021年1月17日回國，他抵達莫斯科後在出境關口遭警方拘捕。多國發表聲明要求俄羅斯即時釋放他。莫斯科智庫R-Politik的負責人斯坦諾瓦婭（Tatyana Stanovaya）指，納瓦爾尼被監禁多長時間會是一個政治決定……（點擊了解更多）

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+ 2 + 2 + 2

疫苗運送延誤

美國輝瑞與德國BioNTech聯手研發的疫苗在歐洲突然減少輸送疫苗數量，歐洲多國對此嚴重關注。意大利政府官員1月16日指，美國藥廠輝瑞（Pfizer）告訴意大利，他們自1月18日起，會將運送往意大利的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗數量減少29%。他們會將疫苗的運送時間延誤限在1周。

世衛抗疫缺失

世界衛生組織（WHO）於2021年1月18至26日召開執行委員會會議，由國際專家組成的大流行防範和應對獨立小組（IPPR）預計在會中提出的報告指出，他們對於世衛判斷新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）大流行能力「嚴重受限」感到震驚，並認為中國早在2020年1月應可實施更好的公共衛生措施。

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