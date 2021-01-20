拜登就任｜告別特拉華州啟程前往華盛頓　提起已故兒子一度落淚

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-01-20 08:55

美國候任總統拜登（Joe Biden）1月19日啟程從特拉華州前往首都華盛頓，準備出席就職典禮，正式成為白宮新主人。他出發前於特拉華州向支持者告別，提到入主白宮的征途和已故兒子，期間一度落淚哽咽。

拜登於特拉華州國民警衛隊總部發表演說。總部是以曾任特拉華州司法部長的已故兒子博（Beau Biden）命名。拜登感謝親友到場，「這對我來說有點激動」，並稱特拉華州是熱愛「我們的孩子和孫子以及我們的博」。

拜登形容，這是一個說明美國人最好一面的地方，對他而言，下一趟前往華盛頓的旅程從這裏開始，有深厚的個人意義。他說：「我知道這是黑暗的時刻，但光一直都在。這是這個州最特別的地方。這是這個州教曉我的事情。」

拜登表示，當他死去的時候，特拉華州將於刻於他的心，並指對自己是特拉華州的兒子感到自豪。不過他仍然有一個遺憾，就是長子已經不在，因為當總統的應該是他。他也指，「不要對我說事情不可以改變，是可以的」，並對能夠成為下任總統和總指揮官感到榮幸。

拜登原本打算乘坐全國鐵路客運公司（Amtrak）的列車前往華盛頓，但其後改為乘坐飛機前往首都附近的軍事基地，再隨車隊前往華盛頓。他當晚於林肯紀念堂（Lincoln Memorial）出席活動紀念新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的死者，隨後入主招待國賓的布萊爾大廈（Blair House）。