澳洲強制Google與Facebook向媒體付費　政府規管科企試金石？

撰文： 房伊媚 許懿安 最後更新日期： 2021-01-23 19:55

澳洲擬通過新聞媒體協議規範（News Media Bargaining Code）草案。倘成事，澳洲很有可能成為全球首個強制要求Facebook和Google向本地新聞內容付費的國家，或會有其他國家仿效。除了Facebook反對，Google亦認為法例威脅其營運，1月22日揚言倘若寫進法例，公司或會抽起澳洲Google搜尋功能。

面對相當問題的Facebook稱，它會繼續讓澳洲的用家使用其服務，但稱如新法通過，它不再在平台上提供新聞。

Google：圖為1月22日，Google澳紐董事總經理席爾瓦（左）透過視像電話，出席澳洲參議院的聽證會。（AP）

推行法案原因

澳洲競爭和消費者委員會（ACCC）2020年7月公布草案，要求Facebook及Google在「拿了」澳洲媒體公司的內容編入搜尋結果的同時，公平地向它們付款。

澳洲政府稱科技平台從這個操作中，得到一些想看新聞的客戶，因此科企要就媒體的新聞工作，以公平的價格付款。

政府也稱，因強大的媒體業對民主來說是必不可少，澳洲處境艱難的新聞業需要財務支持。

包括澳洲新聞集團（News Corp Australia）在內的媒體公司在廣告收入長期減少的情況下，已努力遊說政府強迫科企談判。

Google：圖為2011年8月17日，澳洲悉尼的澳洲新聞集團編輯總部入口。（Getty）

法案運作方式

若媒體與科企未能就付費問題達成協議，由政府指定的仲裁機構會決定價格。違例的科企會面臨1000萬澳元、或相等於公司當地營業額10%的罰款。

參議院22日就法案舉行聽證會，委員會2月12日提交報告後，預料國會2021年初投票表決。

Google：圖為2019年5月8日，美國加州Google總部的標誌。（Reuters）

Google反對原因

Google澳紐董事總經理席爾瓦（Mel Silva）22日稱，法例會為Google業務，以及數碼經濟創下難以為繼的先例。

她稱澳洲政府此舉與網上自由分享資訊以及互聯網的運作不符。此外她說，Google在面對財務及營運風險的情況下，看不到能繼續在澳洲提供服務的方法。

BBC北美科技記者克萊頓（James Clayton）23日分析Google威脅全面撤出的原因：它主導搜尋引擎市場，所佔市場份額近90%，幾乎所有的收入都來自廣告。他稱Google這麼說，顯示它對新法感到擔憂。

Google：圖為路透社發布日期為1月22日的澳洲國旗及Google標誌設計圖片。（Reuters）

怕別國仿效

克萊頓稱，顯然Google相信澳洲擬議的法例草案倘有其他國家複製，會從根本上傷害它的

澳洲正提出的法案如果被其他地方複製，可從根本上傷害它的商業模式。

澳洲的個案重要性在於，會否有其他國家仿效。

與法國談判成功

Google與澳洲鬧僵，但公司與法國的談判順利。Google在21日稱，它會與法國新聞總聯盟（APIG）成員個別商討授權許可，讓Google發布新聞內容的摘要（snippets）。

Google跟澳洲與法國談判的背景不同。Google與法國談判成功，是2019年歐盟新版權法通過、轉置到法國法例後，當中鄰接權（Neighboring Right）應用於新聞範疇的結果。

L’@Alliance_Presse et @GoogleEnFrance signent un accord relatif à l'utilisation des publications de presse en ligne pic.twitter.com/t2QEeBMwX3 — AlliancePresse (@Alliance_Presse) January 21, 2021

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）在22日發文，一開首便指出，澳洲此舉不只是全球第一，更會被視為國家政府規管科企權力的測試案例。