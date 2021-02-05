新冠肺炎丨英國：全球約有4000種變種病毒株　藥廠正改良疫苗應對

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-02-05 00:49

英國疫苗調配大臣扎哈維（Nadhim Zahawi）2月4日表示，所有生產商都正研究如何可改善旗下新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗，以確保做好準備對抗任何變種病毒株，而目前全球約有4,000種變種病毒株。惟有專家認為該說法有誤。

扎哈維接受英國天空新聞（Sky News）訪問時稱，現有疫苗尤其是在患者情況嚴重及留醫治療的情況下，對新變種病毒株無效的可能性非常低。他表示，全球有近半的全基因組排序實驗室都是設於英國，當局亦正建立一個所有變種病毒株的資料庫，令當局可以在秋季或之後應對病毒可能帶來的挑戰，以及研發新疫苗。

不過劍橋大學微生物學系教授古普塔（Ravi Gupta）認為，扎哈維提出的變種病毒株數量的說法有誤，他指有關數字應是指個別突變，而非變種。古普塔指出，科學家以「變種」（variants）形容在全球人口間傳播的突變病毒，而目前都沒有4,000種變種病毒株。

新冠疫苗：圖為1月14日，英國疫苗調配大臣扎哈維（中）到訪倫敦一間藥房。（Reuters）

英國4日啟動混合接種疫苗試驗計劃，評估參加者接種1劑美國輝瑞藥廠（Pfizer）的疫苗及1劑藥廠阿斯利康（AstraZeneca）的疫苗後，產生的免疫反應。

試驗的免疫反應初期數據，預料大約會在6月產生。參加者會先接種1劑輝瑞疫苗，然後第2劑接種阿斯利康疫苗；也有參加者會先接種阿斯利康疫苗。接種2劑疫苗的間隔期分別會是4周及12周。

輝瑞的疫苗是信使核糖核酸（mRNA）疫苗，由他們與德國生物新技術公司BioNTech共同研發。阿斯利康疫苗是腺病毒載體（adenovirus viral vector）疫苗，牛津大學（University of Oxford）有份研發。英國是全球首個混合接種此2種疫苗的國家。

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