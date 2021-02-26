一分鐘看世界｜厄瓜多爾監獄暴亂、美國半導體供應鏈、韓國欺凌案

今天是2月26日星期五，以下是你今天需要知道的國際新聞：
厄瓜多爾監獄大暴亂
南美國家厄瓜多爾多間監獄爆發暴亂，造成79名囚犯死亡，其中至少18人遭肢解，有人遭斬首、挖出心臟，事件震驚全國。暴亂與一個幫派大佬遭殺害有關，但也進一步揭示當地監獄人滿為患、獄卒人手極度不足的問題，更難解決的是，在政治層面，政客要改善監獄情況的誘因不大，令問題長期存在……（點擊了解更多）
拜登簽署新行政令
由於半導體短缺，美國汽車製造商和其他製造商被迫減產。美國總統拜登簽署項行政命令，應對全球半導體晶片短缺的問題，外界認為是針對中國。他表示，將尋求撥款370億美元資助美國增強晶片製造……（點擊了解更多）
圖為2021年2月4日拜登在美國國務院發表首個外交政策演講，副總統賀錦麗和國務卿布林肯出席。（AP）
韓國頻爆名人欺凌案
韓國演藝圈、體壇頻爆欺凌爭議，多位名人捲入風波，其中韓國女子排球國家隊代表李在英和李多英被踢爆初中時曾欺凌同學，震撼排壇，這對雙胞胎姊妹花雖然已經道歉，但仍然被無限期禁止代表國家隊和球會出賽，退役之後也不能出任排球教練。但事件只是開端，究竟韓國體壇什麼出了錯……（點擊了解更多）
海地示威浪潮
加勒比海國家海地再次出現政局不穩，局勢惡化，人民示威狀況持續，中國常駐聯合國副代表耿爽更批評海地國家治理幾近失敗。數以千計的海地國民連日示威，要求總統莫伊茲下台，莫伊茲則表示自己仍掌權。這次爭執源於總統任期的矛盾所致......（點擊了解更多）
海地示威：圖為2月14日海地民眾在太子港參與反對總統莫伊茲的示威。（Reuters）
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