英國外相對華態度被批　藍韜文稱不搞冷戰思維　尋求有建設性互動

撰文: 李秀坤 最後更新日期: 2021-03-18 11:34

英國外交大臣藍韜文(Dominic Raab)香港時間3月17日晚上出席美國阿斯彭安全論壇的虛擬論壇時稱,英國在地球、全球經濟,生態系統有道德責任以及不可分割的利益。惟英媒前一天(16日)報道被人秘密錄音的內容,他稱英國想與違反人權問題的國家做生意。他說因人權問題而限制英國的貿易,意味國家會錯過「增長市場」。此舉惹來部分政界人士批評。

《赫芬頓郵報》16日報道藍韜文的視像會議錄音,當時他面向外交、國協及發展事務部(Foreign, Commonwealth and Development Office)職員,在一個問答環節發言。他稱堅信英國應在全球範圍自由貿易。他說如英國限制自己僅與符合歐洲人權公約的國家做生意,國家未來將不會與「增長市場」有很多貿易協議。

他稱:「我們不會因為(與特定國家)有問題而破壞彼此關係——我們對話因我們想改變(它們的)行為。」(“We don’t junk whole relationships because we’ve got issues – we have a conversation because we want to change the behaviour.")

藍韜文的錄音曝光後,被批與他對外表達英國捍衛人權的說法大相逕庭。

約翰遜拒絕採用中國政府在新疆地區犯下「種族滅絕和反人類罪」這一說法,主導英國下議院否決相關提案。圖為2020年12月19日,英國首相約翰遜召開記者會。(Reuters)

《赫芬頓郵報》稱他的這番言論之前,英國政府16日公布《置身競爭時代的全球化英國:安全、國防、發展與外交政策綜合審查》(Global Britain in a Competitive Age: the Integrated Review of Security, Defence, Development and Foreign Policy)這份政策文件。有英國政界人士稱,內文顯示英國低調處理中國的問題。

藍韜文在阿斯彭安全論壇的言論,似是回應有關批評。有記者問他,為何英國推進與中國建立更緊密聯繫,這與美國拜登政府取態有異。他說:「我們是這樣看事情的:中國已然存在(China is here to stay)。」

他說:「我不相信我們會重提冷戰思維或範式。」他稱:「我們是正面的,以及我們應(與中國)尋求在一些範疇有建設性的互動,顯然是商業與貿易。」

他指出人人「多多少少都在與中國做生意。」

仍重視與華貿易

英國首相約翰遜(Boris Johnson)曾形容《置身競爭時代的全球化英國:安全、國防、發展與外交政策綜合審查》這份逾百頁報告,是冷戰結束後「(對英國外交和防務政策)最大最全的一次評估」。它展現未來10年英國對本國在全球事務上所扮演角色之願景,以及英國2025年前所採取的行動。」

文件內容指出,英國須尋求與中國建立正面的經濟關係,包括「更深的貿易連繫以及更多中國投資。」它又指出「我們擁抱市場力量,以及我們重視與中國的貿易。 但是,我們亦將與現有盟友和以及高度信任供應商建立新的合作夥伴關係。」