韓國知名參雞湯疑變「雞屎湯」 餐廳沒道歉 卸膊供應商｜慎入
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
韓國仁川松島一家以參雞湯聞名的排隊餐廳，近日陷入食安風暴。一名網友在網路社群爆料，指稱12月23日晚間前往該店用餐時，在雞肉內部發現了帶有劇烈惡臭的異物，氣得他以「我在知名參雞湯店吃到了雞屎」為標題發文控訴。
業者態度消極 拒不道歉引爆怒火
韓聯社報道，這名網友原本期待店家能給予正式且真誠的道歉，但餐廳後續的處理流程卻讓他心寒。這名網友並未等來餐廳老闆的解釋，反而是接到主廚的電話。主廚在電話中態度含糊，僅表示：「老闆目前聯絡不上，我也打不通他的電話。」
這名網友憤怒地表示，這家店號稱是松島知名度最高的參雞湯餐廳，但處理危機的態度卻極其不負責任，
我對他們連一句道歉都沒有感到非常遺憾。
參雞湯名店回應雞屎爭議：是雞砂囊未摘除
餐廳業者在訪談中極力撇清內部衛生漏洞，將矛頭指向外部。業者表示：
看起來那個被指為『雞屎』的部位，實際上是雞的砂囊。本應在屠宰加工時就移除，但供應商顯然漏掉了這個程序。
業者更表示：「這應該是供應商的責任，而不是我們的問題。這種事情本來就不該在我們店內發生。」餐廳強調正在與供應商核對為何未按標準移除該部位，並稱將根據調查結果採取後續法律或求償措施。
對於這名網友抱怨「等不到道歉」，餐廳則給出解釋。餐廳稱並非刻意神隱或避免向客戶道歉，而是因為確認事實與責任歸屬的內部程序需要時間。儘管餐廳給出解釋，但多數韓國網友並不買單，紛紛質疑：
「就算供應商沒切除，廚房下鍋前不用洗、不用檢查嗎？」
「承認自己沒洗直接煮很難嗎？」
「推給供應商真的是最經典的卸責手段」
