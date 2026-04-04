廚師踢爆火鍋店湯底內幕　揭濃縮粉末沖水扮現熬高湯　食完一身味

湯頭是火鍋的關鍵所在，許多火鍋店都有各種特色湯頭，不過一名廚師兼冷凍行老闆透露親眼看到有連鎖火鍋店使用高湯粉加水調製成湯底，引發網絡討論。



一名廚師兼冷凍行老闆透露親眼見過連鎖火鍋店使用高湯粉加水調製成湯底，引發網絡討論。（Threads@jiarong.z）

一名自稱是廚師身兼冷凍行老闆的網友在Threads發文，提到先前曾經配合一家大型連鎖火鍋店供應凍貨，由於那天員工休假，他幫忙送貨進廚房，沒想到看到火鍋店員工在廚房裡：

用粉沖水，高湯加水用電磁爐加熱，短短五分鐘湯就做好了。

他表示自己進去短短五分鐘，身上火鍋的味道揮之不去。

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事主指出：

現在的科技與狠活，超乎你的想像。

並透露曾經看過業者誤發交貨群組，「叫貨內容，湯粉A湯粉B，濃縮柴魚、濃縮雞……然後秒收回」，他也奉勸各位顧客：

進去餐廳味道很濃超濃，就換一家吃吧。

文章一出，網友紛紛留言表示：

「難怪不同的火鍋店吃完味道差那麼多，有的店吃完就只有淡淡的肉味，現實很殘忍，認真熬湯的店家打不過連鎖店」

「現在很少吃火鍋的原因，不少店家都是高湯粉」

「湯粉那種真的味道散不掉…超恐怖，外套都要洗兩遍」

「某連鎖加盟火鍋，鍋底高湯就是粉用大量杯加水喇開的」

「做過火鍋店7年不同品牌，遇過最扯的一家是，RO水加上一包公司粉然後一包公司濃縮液，攪拌冷鍋上桌，那個真的吃久了會掉頭髮，而且火鍋味也是揮之不去那種，本人當員工的時候也不敢吃」

「不只火鍋店，很多牛肉麵店和一般的麵店、賣粥的，也都有用大骨粉去熬湯，加一點點骨頭和蔬菜就當做純正的湯頭」

「燒肉店整壺雞湯我也不認為是雞骨熬的」



不過也有網友認為：

「自己熬湯也是滿身臭味啦，我家過年吃火鍋就是自己的用大骨熬湯，吃完一樣滿身味道」

「惡性競爭之下再加上消費者一直提倡CP值，明明有點成本邏輯就知道的事情，大家還是選擇忽略，慢慢的就會變成劣幣驅逐良幣」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】