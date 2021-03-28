拜登提議與歐盟重修舊好　德媒：歐美難掩分歧

撰文： 何瑞瑩 最後更新日期： 2021-03-28 15:15

歐洲盟理事會峰會於3月25日至26日以視像方式召開，美國總統拜登（Joe Biden）也以視像方式參加了本次峰會。雙方為修復跨大西洋聯盟的關係努力，但關鍵分歧被指很難消除。

歐洲理事會峰會於2021年3月25日舉行，會後歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen，左）及歐洲理事會主席米歇爾出席共同記者會。（AP）

美國務院官網3月25日發表聲明稱，拜登在歐洲理事會峰會中重申其對跨大西洋聯盟的承諾。拜登指出，歐盟強大符合美國利益，並呼籲歐盟就共同的挑戰進行合作，

歐洲理事會官網也在3月25日發表米歇爾（Charles Michel）的講話。米歇爾指出，歐盟和美國可以通過共同努力促進民主價值觀，並表示歐盟和美國能夠證明民主制度最適合保護公民，促進尊嚴和繁榮。

拜登政府上任以來，在試圖修復過去4年遭受重挫的美歐關係上做出了一系列努力。在2021年2月舉行的慕尼黑安全會議網上特別會議上，拜登告訴盟友「美國回來了」。

德國《法蘭克福匯報》24日報道指出，「拜登仍然強硬。」文章指出，拜登政府雖然口頭一再強調珍視盟友，以區別於前任特朗普政府。但在分歧問題上的態度卻沒有變，美國對「北溪-2」的批評就是其中之一。

歐洲理事會峰會前，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）到布魯塞爾參加了北約外長會議。作為拜登政府首位訪問歐洲的美國高官，布林肯也傳遞了美國要重啓跨大西洋關係和北約同盟體系的訊號。但布林肯公開指責俄羅斯到德國的「北溪-2」輸氣管道計劃是「壞主意」。

美國新聞網站Politico 3月25日報道指出，德國總理默克爾（Angela Merkel）在會後表示，拜登參會是非常重要的姿態，意味着歐美將再次建立起密切聯繫。不過她也指出，「歐盟與美國有共同的價值觀基礎，這是始終如一的。但另一方面，我們也有各自的利益。」

一名芬蘭地緣政治分析師向新華社表示，美國希望與歐盟重修舊好，其實是為了重新獲得領導權，想回到20世紀90年代單極化的國際格局中去。默克爾的態度則説明了歐美的根本差異，歐盟希望在國際事務中有更大的發言權，並努力成為更加獨立和有影響力的一極。