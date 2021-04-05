美國佛州廢水池或崩塌或掀6米高巨浪　3縣進入緊急狀態

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-04-05 16:33

美國佛羅里達州馬納蒂縣（Manatee county）政府正在致力阻止一個廢水池發生災難性水災，甚至出現6米高的大浪，淹沒整個坦帕灣區。

事緣Piney Point市內一個廢水池4月2日被發現牆壁有裂縫。廢水持續流出之際，水庫區附近超過300戶須疏散。Piney Point位於佛州城市坦帕（Tampa）以南約32公里。

佛州州長德桑蒂（Ron DeSantis）稱流出的廢水含有磷和氮，沒有放射性物質。它們是來自一座廢棄的磷肥廠。

他4日稱救災工作有所進展，但稱廢水池仍有崩塌風險，大量廢水湧出或會導致區內出現6米高的大浪。

圖為4月3日鏡頭下美國佛羅里達州馬納蒂縣一個舊磷肥廠的廢水池，由於它有崩塌危險，可能導致水災，附近逾300戶須疏散。（AP）

他4日宣布州內3個月縣進入緊急狀態，即發生事故的馬納蒂縣，以及附近的希爾斯伯勒縣（Hillsborough county）及皮內拉斯縣（Pinellas county）。

水庫崩塌的另一個危險之處，是可能會波及一堆磷石膏，這是內含放射性物質及重金屬的廢物。它們都是在製造肥料及磷礦開採後遺留下來的廢物。

工作人員在嘗試修補裂縫但確認無法堵塞之後，政府派員前來抽走廢水池的水。州長稱在投入更多水泵操作後，每日可抽走約1.2億公升廢水。不過池內廢水多達23億公升。