撰文: 何文翰 最後更新日期: 2021-04-09 17:04

美國總統拜登(Joe Biden)4月8日頒布6項行政命令加強管制槍械,打擊「幽靈槍」。「幽靈槍」是指由人們自行組裝、沒有序號槍械。此外美國亦會立法規管可將手槍變成步槍的穩定槍托。

圖為4月8日美國總統拜登在白宮玫瑰園發言,講述防止槍械暴力的措施。(AP)

他稱美國的槍械暴行是一個「流行病以及(令美國)在國際上難堪。」(an “epidemic and an international embarrassment” of gun violence in America.)

拜登指,將要求酒精、煙草、火器和爆炸物管理局未來發布關於美國國內武器販賣情況的年度報告,並且會讓各州更容易通過「紅旗法」(red flag law),標識擁有危險武器的個人。

拜登還希望國會支持通過禁止使用突擊武器,撤銷槍械製造商被起訴的豁免,並且通過全國的「紅旗法」。