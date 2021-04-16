一分鐘看世界｜阿富汗戰爭終結、美國對俄制裁、菲臘親王葬禮

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今天是4月16日星期五，以下是你今天需要知道的國際新聞：

美國制裁俄羅斯

美國與俄羅斯關係持續緊張。白宮宣布，總統拜登（Joe Biden）簽署行政指令制裁俄羅斯，當中包括制裁科技公司、禁些與部分俄羅斯主權基金交易，以及驅逐10名俄羅斯外交人員等措施。莫斯科之後傳召美國駐當地大使，揚言會有回應……（點擊了解更多

美軍撤出阿富汗

阿富汗戰爭持續接近二十年，美國總統拜登（Joe Biden）宣布，美軍會在911襲擊20周年前撤出阿富汗北約澳洲亦會同步跟隨。阿富汗對華府的決定表示尊重白宮同時呼籲鄰近國家協助阿富汗穩定

不過這場由美國發動、自冷戰以來最長時間的戰爭到底從何而起？其成效又是如何？（點擊了解更多

圖為2021年4月14日，美國總統拜登於白宮公布撤走全部駐阿富汗美軍的計劃。（美聯社）

福島核廢水

日本政府決定兩年後開始排放福島第一核電站的廢水，引起全球關注。外界批評日本政府沒宥事先與其他國家商討，而且副首相麻生太郎「飲水論」相關部門的宣傳方式，引起多重「公關災難」，令人憂慮這個問題會否妥善解決。

國際原子能機構表示考慮派遣專家組到日本，協助把核廢水排入海洋，但如何確保排出的水中只有氚才是重點……（點擊了解更多

圖為2021年2月13日，日本福島第一核電站。（美聯社）

菲臘親王大葬

英國愛丁堡公爵菲臘親王離世，喪禮周末舉行。當局為此進行綵排，而出席名單衣着款式亦成為關注焦點。女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）則恢復公務，王室同時發放從未曝光照片，顯示女王伉儷與曾孫的合照……（點擊了解更多

自1952年英女王伊利沙白二世登基後，菲臘親王一直是其重要支持力量。圖為二人1952年合照。(Library and Archives Canada/National Film Board of Canada fonds/e010975988/Handout via REUTERS)

世紀騙局主腦之死

龐氏騙局主腦馬多夫（Bernie Madoff）獄中離世，終年82歲。他開創馬多夫對冲避險基金，並設計龐氏騙局，在金融機構監管下運作至少20年依然未被察覺，「中伏」的機構多不勝數，包括瑞士銀行、滙豐、富通等，涉款高達600多億美元。騙局最終2008年隨金融海嘯爆煲，他之後被判處入獄150年，但仍無阻他在獄中運用財技……（點擊了解更多

日韓領袖先後訪美

日本首相菅義偉啟程訪問美國。鄰國韓國宣布，總統文在寅下月底將訪問華盛頓，會晤美國總統拜登（Joe Biden）。文在寅將會是拜登任內面對面會晤的第二位國家領袖。……（點擊了解更多

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