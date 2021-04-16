一分鐘看世界｜阿富汗戰爭終結、美國對俄制裁、菲臘親王葬禮

今天是4月16日星期五，以下是你今天需要知道的國際新聞：
美國制裁俄羅斯
美國與俄羅斯關係持續緊張。白宮宣布，總統拜登（Joe Biden）簽署行政指令制裁俄羅斯，當中包括制裁科技公司、禁些與部分俄羅斯主權基金交易，以及驅逐10名俄羅斯外交人員等措施。莫斯科之後傳召美國駐當地大使，揚言會有回應……（點擊了解更多）
美軍撤出阿富汗
阿富汗戰爭持續接近二十年，美國總統拜登（Joe Biden）宣布，美軍會在911襲擊20周年前撤出阿富汗。北約、澳洲亦會同步跟隨。阿富汗對華府的決定表示尊重，白宮同時呼籲鄰近國家協助阿富汗穩定。
不過這場由美國發動、自冷戰以來最長時間的戰爭到底從何而起？其成效又是如何？（點擊了解更多）
圖為2021年4月14日，美國總統拜登於白宮公布撤走全部駐阿富汗美軍的計劃。（美聯社）
福島核廢水
日本政府決定兩年後開始排放福島第一核電站的廢水，引起全球關注。外界批評日本政府沒宥事先與其他國家商討，而且副首相麻生太郎「飲水論」及相關部門的宣傳方式，引起多重「公關災難」，令人憂慮這個問題會否妥善解決。
國際原子能機構表示考慮派遣專家組到日本，協助把核廢水排入海洋，但如何確保排出的水中只有氚才是重點……（點擊了解更多）
圖為2021年2月13日，日本福島第一核電站。（美聯社）
菲臘親王大葬
英國愛丁堡公爵菲臘親王離世，喪禮周末舉行。當局為此進行綵排，而出席名單與衣着款式亦成為關注焦點。女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）則恢復公務，王室同時發放從未曝光照片，顯示女王伉儷與曾孫的合照……（點擊了解更多）
自1952年英女王伊利沙白二世登基後，菲臘親王一直是其重要支持力量。圖為二人1952年合照。(Library and Archives Canada/National Film Board of Canada fonds/e010975988/Handout via REUTERS)
世紀騙局主腦之死
龐氏騙局主腦馬多夫（Bernie Madoff）獄中離世，終年82歲。他開創馬多夫對冲避險基金，並設計龐氏騙局，在金融機構監管下運作至少20年依然未被察覺，「中伏」的機構多不勝數，包括瑞士銀行、滙豐、富通等，涉款高達600多億美元。騙局最終2008年隨金融海嘯爆煲，他之後被判處入獄150年，但仍無阻他在獄中運用財技……（點擊了解更多）
日韓領袖先後訪美
日本首相菅義偉啟程訪問美國。鄰國韓國宣布，總統文在寅下月底將訪問華盛頓，會晤美國總統拜登（Joe Biden）。文在寅將會是拜登任內面對面會晤的第二位國家領袖。……（點擊了解更多）
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