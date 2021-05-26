白羅斯迫降客機｜克里姆林宮否認參與事件　俄白強調要客觀調查

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-05-26 12:13

白羅斯迫降瑞安航空公司的客機，英國質疑明斯克得到莫斯科的默許。俄羅斯克里姆林宮5月25日否認指控。俄羅斯外交部新聞發言人則指，西方國家對事件的反應是徹頭徹尾的歇斯底里，從國際法角度來看是沒有依據的。

俄羅斯總統新聞秘書德佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「這是根深蒂固的反俄觀念，強行把所有事情都怪罪到俄羅斯。也許很快就會發展成，俄羅斯的存在本身都受到指責。」他表示，俄方不同意此類指責，但在耐心觀察。

佩斯科夫表示：「但我們明白，這種情況也許連解釋的意義都沒有。確實，其中有恐俄症和強迫觀念作祟，也許它們已經開始發揮作用，讓這些指責的人無法清醒評價局面。」

俄羅斯外交部新聞發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）接受電視台節目訪問時表示，「這是徹頭徹尾的歇斯底里，奇怪的歇斯底里，無論是從國際法的角度，還是自身的經驗來看，都是沒有依據的。當我們的西方合作夥伴有這種行為時，從來都沒有人因此而發表類似的聲明，沒有過歇斯底里的尖叫聲。」

圖為2021年5月23日，中途曾改飛白羅斯明斯克的瑞安航空公司客機降落立陶宛。（AP）

俄白外長通話

白羅斯外交部長馬克伊和俄羅斯外交部長拉夫羅夫同日通電話，強調必須由權威專家和機構對該事件進行全面客觀調查。白羅斯外交部新聞局表示，馬克伊再次確認，將確保完全透明並願意與相關國際機構開放互動，包括提供所有必要資料等。