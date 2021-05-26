白羅斯迫降客機︱異見記者俄籍女友同遭拘留　「認罪」影片流出

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-05-26 23:26

白俄羅斯派戰機迫降瑞安航空（Ryanair）客機逮捕異見記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）及其俄羅斯籍女友薩佩加（Sofia Sapega）後，遭到西方國家強烈譴責。美國有線新聞網絡（CNN）報道，當地一個親政府的社交網站頻道公開一段薩佩加的「認罪」影片。

薩佩加在影片中承認自己是電台頻道「白羅斯黑書」（The Black Book of Belarus）的編輯，這個電台主要發布白羅斯政府工作人員的私人信息，被視為白羅斯極端主義電台。

路透社報道，薩佩加在片內語速很快，也看來不自然。

白羅斯政府已確認拘留薩佩加72小時，在拘留期間將對羈押或釋放薩佩加作出決定。

俄羅斯外交部亦公布薩佩加身份，稱其或面臨刑事指控。外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）表示，薩佩加涉嫌「在2020年8月至9月期間根據白羅斯《刑法》的若干條款實施犯罪」。

扎哈羅娃還表示，24日上午，俄羅斯領事與薩佩加的父母會面，並推薦了一名很有經驗的律師。俄方希望能夠盡快與薩佩加見面以了解情況。

扎哈羅娃否認社交網站上關於俄羅斯「拒絕向薩佩加提供援助」的消息，稱這是公開的誹謗和謠言。