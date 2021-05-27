中美關係｜劉鶴與戴琪首度會晤之際　回顧兩國貿易談判大事

撰文： 許懿安 洪怡霖 最後更新日期： 2021-05-27 15:01

中國商務部5月27日稱，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美國貿易代表戴琪5月27日上午通話。這標誌着中美在3月下旬美國阿拉斯加2+2會談後，中美商談再有新進展。香港01整理過去一段時間相關重要資訊，讓讀者緊貼中美在貿易談判方面的進展。

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中美貿易關係在過去數年持續緊張，兩國自2017年4月起已經開始談判。中美2020年1月15日簽訂第一階段貿易協議後，談判進展因美國進入大選年有所停滯。美國總統拜登（Joe Biden）2021年上場後，雙方接觸增加。

中美2021年3月18日至19日在阿拉斯加會談，以在開場白及媒體拍照環節激烈爭拗開局，這一方面展示出正如中國國家主席習近平主席之前強調的「中國已經可以平視這個世界了」、北京無懼與美正面博弈，另一方面也證實，美國對華強硬是民主、共和兩黨的共識，即使拜登政府上場，華府都不可能大幅偏離這條路線。

2021年3月18日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪和國務委員兼外交部長王毅於阿拉斯加出席中美會談。（Reuters）

美國貿易代表署（USTR）在美國時間26日晚間發布新聞稿稱，戴琪與劉鶴舉行視像會議，兩人討論美中關係的重要性。

美方新聞稿稱，在中美坦誠交流過程中，戴琪討論拜登政府以勞工為中心的貿易政策指導原則，以及她持續對美中貿易關係的檢視。

戴琪稱，期待與劉鶴進一步討論。

這是也是她上任後，中美貿易談判代表首度接觸。

美國貿易代表戴琪2021年5月27日與中國國務院副總理劉鶴通話，兩人討論美中貿易關係的重要性，與美國持續對美中貿易關係的檢視。這是她上任後首度與劉鶴通話。圖為美國參議院2021年3月17日一致通過戴琪出任美國貿易代表。她是當地首位有色人種女性擔任有關職位。（Reuters）

兩人的通話，也間接否認日前外媒報道北京正在考慮更換貿易代表，由國務院副總理胡春華取代劉鶴的消息。

根據美中2020年1月簽署的第一階段貿易協議，美國貿易代表署與中國官員每6個月舉行一次會談，討論協議執行狀況。戴琪也曾表示，正仔細審視貿易協議，以確保北京履行承諾。