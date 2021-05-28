老友記︱BTS及Lady Gaga老友記重聚特輯客串演出　中國不見影蹤

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-05-28 13:36

經典美劇《老友記》（Friends）特別篇Friends: The Reunion（暫譯：老友記重聚特輯）5月27日開播，除了原班演員再現熒幕，它的Instagram賬戶更宣布有星級嘉賓客串演出。不過當片集在中國播放時，有網民發現這些「彩蛋」都不見了。

英國「萬人迷」碧咸（David Beckham）、歌手Justin Bieber、Lady Gaga，還有韓國天團BTS（防彈少年團）都有份客串演出，但有觀眾發現它在中國3個獲授權的串流播放平台播出時，星級「串星」完全不見蹤影。有關LGBTQ的內容亦被刪去。

有網民在微博上發文大呼救命，反問難道中國在這方面不會前進以及改變嗎。網民又稱，這只會令他想找出被刪走的片段。有些觀眾付諸實行，將被剪掉的片段重新上載到社交網絡。另有人將被未經刪剪片段上載至盜版影片網站。

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《老友記》主要演員包括珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）、Lisa Kudrow（麗莎庫德羅）、Courteney Cox（寇特妮考克斯）、Matt LeBlanc（麥特勒勒布蘭）、David Schwimmer（大衛史威瑪）及Matthew Perry（馬修派瑞）。

它在1994年首播後大受歡迎，在第10季播出後，整套劇集劃上句號。

睽違20多年後，六人重聚特別篇原定於2020年5月播出，卻因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，延至2021年4月才開拍。觀眾5月27日起可在HBO Max收看。

預告影片重現這群老朋友在派對過後，並肩走回那棟曼哈頓公寓的畫面。短短幾秒鐘已讓不少影迷感嘆，所有發生在2個公寓和一個咖啡店的「舊事」全在腦海重現。