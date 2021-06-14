美媒：拜登最新行動　凸顯大致上延續特朗普對華政策

撰文： 朱冠美 最後更新日期： 2021-06-14 22:03

拜登過去一周針對TikTok等中國應用程序和對華投資黑名單的舉措表明這位現任總統計劃保留特朗普的對華強硬立場，儘管執行方式有所不同。

《華爾街日報》6月14日報道，拜登政府6月8日撤銷了前總統特朗普（Donald Trump）打擊TikTok等中國應用程序的舉措，就在幾天前，更多的中國企業被列入了特朗普時期創建的美國投資黑名單。

拜登政府本周還表示，正在啓動與台灣的貿易和投資談判。此舉激怒了北京方面，後者將台灣視為一個分離省份。

政府官員承認，總體而言，最近的舉措是建立在特朗普時期採取的行動之上。他們説，就這份投資黑名單以及影響TikTok等應用程序的命令而言，拜登政府的目的是使這些措施更具有可執行性。

「拜登政府説：『我們認為，特朗普政府所做的一些工作是至關重要的。』」一位美國政府高級官員稱。「不過採取的方式不一定合理，也不是建立在一個可以擴大到囊括盟友和合作夥伴的框架上。」

在採取最近的行動之前，白宮內部就如何處理對華關係進行了數月的商議。中國問題是特朗普外交政策的重點。

美國政府有許多問題需要解決。其中一個是如何處理特朗普對中國商品徵收的鉅額關稅，這些關稅由進口這些商品的美國企業承擔。

保守派智庫美國企業研究所（American Enterprise Institute）的常駐學者史劍道（Derek Scissors）稱，拜登的做法相當於給特朗普的行動披上了一層更專業化的外衣，比如強化中國投資黑名單，以應對法律挑戰。

史劍道表示，修修補補比另起爐灶更容易。他稱：「他們現在做的就是這個。他們自己的工作仍然沒有頭緒。」

其他人則擔心，這種新辦法恐怕會適得其反。

布魯金斯學會（Brookings Institution）中國問題專家杜大偉（David Dollar）表示：「孤立中國的企圖在世界大多數國家那裏是行不通的。」他指的是與中國經濟相互融合的經濟體。「在我看來，這是一種作繭自縛的策略。他們應該更傾向於合作。」

白宮認為其對華政策建立在三大支柱之上：加強美國經濟和民主，重建在特朗普執政時期受損的盟友關係，以及界定與中國存在對抗和合作關係的領域。

第三項工作正在進行之中，這位高級官員説，「耗費的時間最多」。

儘管如此，美國政府已經開始界定這些領域，台灣就是其中之一。

特朗普政府在執政期間迴避了與台灣的貿易談判，把重點放在了中國。拜登除了正在恢復與台灣的貿易對話，最近還在與日本和韓國領導人會晤時討論了確保台灣海峽穩定的問題，並在峯會後發佈了聲明。

這名高級官員説：「美國正在努力明確這樣一點，即如果北京方面對本屆美國政府（對台）承諾有任何懷疑，那麼北京應該三思。」

美國國會內部一些支持台灣的議員希望美國能更進一步，與台北簽署雙邊貿易協議。這名高級官員説，拜登政府還沒有在這方面做出決定。

拜登政府一直在尋求在一些領域與中國開展合作，尤其在氣候變化方面。最近幾周，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）和美國財政部長耶倫（Janet Yellen）與中國國務院副總理劉鶴進行了通話，不過雙方第一次通話距離拜登政府上台已經過了好幾個月。

「貿易不能簡單地歸入這個或者那個類別，」這位高級官員表示。「我們對脅迫性貿易做法感到擔憂。合作空間或許比我們原本期待的要小。」

中國駐美大使館發言人劉鵬宇在一份聲明中表示，美國應尋求以客觀和理性的眼光看待中國，多做有利於中美互信合作和改善雙邊關係的事，而不是相反。

此外，拜登本周收到了一份旨在降低美國供應鏈對中國依賴度的意義深遠的報告，他還開啓了一趟歐洲之旅，目的是集結盟友共同對抗中國。中方因拜登似有意宣揚新冠病毒從中國實驗室泄露論而頗為惱火。

拜登有着與中國打交道的長期經驗。幾十年前，他參與過歡迎中國登上世界舞台的工作。後來，他在奧巴馬（Barack Obama）總統任期內作為副總統被委以改善美中關係的重任。

拜登已將美國當前面臨的的挑戰定性為民主與專制的對抗，如何處理這一挑戰可能是拜登總統任期內要面對的最大考驗之一。

諮詢公司Eurasia Group的中國問題分析師Allison Sherlock表示：「拜登政府正逐步形成一套更全面的對華政策，但是否真能起到改變中國政策立場的作用？我不太確定。」

Sherlock説：「中國政府正變得越來越自信和強硬，這將阻止雙方在最敏感的問題上進行有意義的接觸，具體來説就是人權和安全問題。」她説：「拜登政府所能期望的最好局面就是在經濟合作和氣候變化等雙方擁有共同利益的議題上把中國帶到談判桌上磋商。」