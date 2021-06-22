一分鐘看世界｜Delta病毒發惡、疫中拉美、伊朗準總統向美國說不

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-22 07:09

今天是6月22日星期二，以下是你今天需要知道的國際新聞：

Delta迅速蔓延

2020年在印度首次被發現Delta變異病毒株在多個國家「發惡」，令愈多國家益發神經緊張，例如日本專家憂心7月下旬至8月可能將有第5波疫情。這碰巧是東京奧運舉行之時，令日本無法不在民眾入場觀賽設限，此外防疫措施加強，令印度認為該國運動員被歧視；以色列一間學校有45名學生感染Delta，以色列接種人口已過半，如今突然社區爆疫，想必令一些政府官員感到意外……（點擊了解更多）

↓想知道其他地方民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

疫中拉美

一些拉美國家在疫情中面臨嚴重政治、經濟、衛生危機。可是，讓拉美如此病重難癒的主因，卻不是新冠。香港01就此進行專題報道，細看疫情對秘魯及墨西哥的影響。

外人可能很難理解，秘魯過半選民為何甘願將國家前途交付給毫無經驗的鄉村教師，但站在秘魯底層民眾角度看來，這是在長期缺乏強力左翼政黨實現財富再分配的情況下，他們不願再忍受分配不均和建制派腐敗成性的爆發……（點擊了解更多）

+ 3 + 3 + 3

伊朗新總統

伊朗6月18日舉行總統大選，司法總監萊希勝出。他6月21日首次出席記者會。在伊朗最高領袖哈梅內伊保駕護航之下，身為他心腹的萊希毫無懸念地贏得大選，開啟一個行政、立法、軍隊全部置於強硬保守派掌握之下的時代。萊希更是被廣泛認為，在經歷總統歷練後，將接替最高領袖的大位……（點擊了解更多）

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