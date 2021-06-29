加拿大備糧應戰印度Delta變種株　採購輝瑞疫苗至2024年

撰文： 楊永年 最後更新日期： 2021-06-29 02:04

台媒《經濟日報》當地時間6月28日報道，世界各國為應對源自於印度的新冠病毒Delta異變株，已開始「備糧」與病毒進行長期抗戰，此前歐美各國大量蒐購疫苗已受到不少詬病，此次更是變本加厲增加採購量，其中與中國陷入人權輿論戰的加拿大已將疫苗採購量提昇至2024年。

印度Delta病毒株襲來，令歐美各國開始加大疫苗採購力度「備糧」，加拿大甚至買到了2024年。圖為多倫多Scotiabank體育館27日打疫苗的盛況。（新華社）

加拿大政府官網表示，加拿大於新冠疫苗的研發及採購費用投資逾10億美元，加強超前部署的力道，向輝瑞（Pfizer）採購可供2022年和2023年使用的疫苗，並可選擇延長至2024年。

《經濟日報》指出，加拿大與輝瑞簽訂的合約，除了讓輝瑞提供疫苗加強劑以外，也可彈性採購輝瑞的新款調整版疫苗，加強版的款式包含用於應對變種病毒株，以及專為年輕人研發的疫苗等。而加拿大可獲得輝瑞保證在2022年提供3,500萬劑的BNT疫苗，並可追加購買3,000萬劑。

2023年及2024年則是保證獲得3,000萬劑，追加採購3,000萬劑。目前加拿大已向輝瑞採購5,100萬劑疫苗，預計不晚於今年9 月底全部到貨。