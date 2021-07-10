北美熱浪｜美國持續高溫近200人死亡

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-07-10 23:46

美國經歷127年來最熱6月後，西部多個州份本周末天氣繼續炎熱，多州氣溫預料將升至40度以上。加州死亡谷（Death Valley）7月9日錄得攝氏54.4度高溫，接近地球有記錄以來最高溫度。

美國持續的高溫天氣，加上創紀錄的乾旱，對人們的健康甚至生命構成威脅。俄勒岡州法醫稱，州內有116人死亡。7月8日，華盛頓州死亡人數增至78人。單是這兩州，已合計194人死亡。

國家氣象局（National Weather Service）對西部大部份地方發出「超高溫警告」（Excessive heat warnings），有效期至7月12日傍晚。局方預測會有「危險的高溫狀況」，包括加州死亡谷氣溫料達54度。

局方已向華盛頓州、新墨西哥州、科羅拉多州發出「高溫公告」（Heat Advisory）。這是在預測當地氣溫達攝氏37.7至40度時發出。

由來自世界不同地方科學家組成的世界天氣歸因聯盟（World Weather Attribution）稱，西北太平洋的極端氣候，倘沒人為導致的氣候變化，幾乎不可能發生。

美國加州「死亡谷」氣溫7月9日升至攝氏53.8度，民眾站在溫度顯示熒幕旁拍照留念。（Reuters）

加州死亡谷2020年8月錄得攝氏54度高溫，溫度接近地球的最熱紀錄。2021年6月15日，死亡谷錄得氣溫攝氏51.1度。

世界氣象組織紀錄顯示，死亡谷曾在1913年7月10日錄得攝氏56.7度高溫，是全球氣溫最高的紀錄。但有極端氣候數據專家對此提出異議。