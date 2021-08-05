新冠肺炎︱疫苗不僅是供應問題　貧困國家還需要物流分配支援

全球新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗分配不均，在富裕國家還有多餘疫苗可以接種第三針的時候，貧窮國家卻處於無針接種的狀態。不過，這不僅只是分配問題，缺少更好的物流和接種計劃，大量捐贈貧窮國家疫苗，最終只會造成浪費。



英國貝理雅全球變化研究所（Tony Blair Institute for Global Change）日前發表報告，提出「疫苗消費容量」的概念，指出今天92個可從COVAX計劃獲得疫苗的國家，每月可「消費」（接種）1.7億劑疫苗。

但隨着供應量上升，各國需要把疫苗消費容量上升至4.1億劑，才可有效善用獲得的疫苗，為更多貧窮地區的人民接種。

圖為7月7日，中國贈送的科興疫苗抵達薩爾瓦多，正準備運送離開機場。（Reuters）

貧困的國家依賴其他國家捐贈疫苗，但疫苗運抵機場後，並非等同完成接種。疫苗需要運送、儲存、分發，這些都要經成本及計劃執行。但貧困國家面臨的，不僅只是沒錢購買疫苗，沒資源進行餘下的物流工作是一大問題。

這過去已造成疫苗的浪費，在5月，非洲國家馬拉維被迫銷毀2萬劑阿斯利康疫苗，而剛果民主和南蘇丹亦只能把部分疫苗運送至其他國家，因為他們無法在疫苗過期前完成接種。

研究報告指出，若根據目前這些國家的疫苗消費容量計算，全球的疫苗接種可能要到2023年底才能完成。但若能把消費容量加倍，時間可以縮短最少18個月。

圖為5月17日，南非約翰內斯堡一間疫苗接種中心。（Reuters）

隨着疫苗產能提升，及更多富裕國家的人民接種疫苗，今後將會有更多的疫苗可送往其他國家。但世衛及富裕國家能做的，不僅只是免費供應疫苗，還需要協助貧窮國家進行物流等的分配工作。

根據國際貨幣基金組織（IMF）的數據，分發疫苗需要60億美元的資金，以接種兩劑疫苗計算，每人的運輸分配成本約為3.4美元，但這筆錢目前幾乎沒有國家投資。這將無疑是推行全球疫苗接種一個需要解決的挑戰。