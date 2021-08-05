東京奧運丨再多31人確診新冠肺炎　日本專家：東京或日增萬宗個案

東京奧運組織委員會8月5日公布，再多31名與東奧有關人士對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）測試呈陽性反應，單日確診數目連續兩天創新高，累計個案增至353宗。



新增患者包括1名希臘的韻律泳選手。全隊12名運動員中共計6人確診感染新冠肺炎，是奧運首宗群組感染個案。確診的6名運動員正在酒店隔離，其餘6人已在4日回國。

日本新冠肺炎疫情：圖為8月2日日本一名學生在東京一間大學的接種中心，接受新冠肺炎疫苗注射。（AP）

日本疫情持續惡化，全國及東京的單日確診個案數目同在8月4日創新高。

政府新冠感染症對策小組會會長尾身茂4日出席眾議院會議時說，舉辦奧運會令民眾防疫意識鬆懈。他預期東京單日確診個案數目可能達到1萬宗，不會突然減少。

日本放送協會（NHK）8月5日報道，官員5日將確認東京新增超過5,000宗感染個案，這是東京歷來最高的單日確診數目。

共同網8月5日引述官員報道，日本會將8縣加入「防止蔓延等重點措施」的適用地區，包括福島、茨城、群馬、熊本及靜岡。

報道稱，政府預料5日下午會作最終確定，有關措施生效期為8月8日至8月31日。